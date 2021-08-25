本报记者 张云河

位于广西壮族自治区隆安县的震东集中安置区，搬迁群众来自当地9个乡镇，人数多，就业需求多样。如何帮助他们解决就业问题，做好后续扶持？当地通过提供就业服务、创造就业岗位、推动产城融合等方式，为群众增收、经济发展注入活力。

——编 者

一大早，广西南宁隆安县震东集中安置区就业服务站外，上百人排着队。“马党成，金福基地，锄草，坐三号车。”服务站站长梁佳话音刚落，搬迁户马党成就带上工具，喜滋滋地上了大巴车。“多亏‘小梁送工’，好好干，今天又能挣110块。”马党成笑着对记者说。

2018年12月，来自9个乡镇的24423人，从山里陆续搬进隆安县城。作为广西在县城安置的最大易地扶贫搬迁集中安置区，震东集中安置区从一开始就把解决就业问题摆在首位，并持续做好后续扶持。

服务保障，减少就业后顾之忧

去年2月，各大中小企业响应政府号召复工复产，但普遍存在企业招工难，居民返岗难、就业难的现象。搬迁户说，找不到工作；用人单位说，招不到人。两边为何对接不上？是因为各有顾虑。搬迁户想，务工靠不靠谱？挣不挣钱？用人单位想，招来的人能不能用？稳不稳定？

震东集中安置区就业服务站是安置区的服务保障机构，震东社区居委会副主任兼服务站站长梁佳，一直在操心安置区居民的就业问题。在了解到这些情况后，梁佳动了心思：“服务站不正可以给他们牵线搭桥吗？做好服务保障，可以盘活就业资源。”于是，由服务站牵头组建起一个七八人的团队，搞起了一个送工项目——“企业派单，居民点单，服务站送单”。

现场考察、打电话、发微信，梁佳和伙伴们每天搜集县内企业、农业基地的用工需求。然后，通过安置区4块显示屏滚动播放、业主群通知等方式，把用工信息传播出去，居民线上线下均可报名。根据报名情况，他们当天就对接好县人社局、汽车总站，租好车辆。次日，“点对点”接送务工群众。

一开始，由于用工信息少，服务站平均每天只能送15个人。后来在县农业农村局的帮助下，用工信息渠道进一步打通，用工需求越来越大。现如今，服务站几乎每天都能安排出工，一个月达到2100余人次。“到目前为止，我们共组织了480多批、3.5万人次前往用人单位务工。”梁佳说，安置区群众现在都称项目为“小梁送工”，亲近得很。

安置区的就业保障服务也日趋多样化。举办专场招聘会，累计突破88场；开展电工、育婴员、挖掘机驾驶员、烹饪师等技能培训班及就业观培训等，共计培训333期、5033人次；落实各项就业扶持政策，累计发放补助2423人次、241.38万元；协助发放新冠肺炎疫情防控期间外出务工交通、稳岗补贴达749.98万元。

创造岗位，实现就近稳定就业

搬来首乌片，泡水，上锅蒸，取出置于铁架，热风烘干……丰穗农业有限公司车间里，忙活了半天的隆香连，停下来喝了两口水。“我在这里干了两年，现在是带工组长。”

隆香连原先住在布泉乡新盏村陇雁屯，打过零工、砍过甘蔗，工作并不稳定，“搬出来后，在车间上班，生活规律，身体也越来越好。”

作为安置区昌泰茗城小区12栋楼1单元的单元长，尝到就近务工甜头的隆香连，打算发动大伙一起就近就业。可是每家情况不一样，就业需求也不同，隆香连犯了愁。

好在安置区尽心尽力，为搬迁户谋到大量岗位：积极对接周边园区企业、农业基地和扶贫车间，与数十家单位建立稳定的用工关系；鼓励自主创业，累计发放搬迁户自主创业补贴137万余元；开发保洁员、网格员等公益性岗位180余个，促进灵活就业。

震东社区党委书记何为介绍：“我们协调附近的场地，为有养殖技能的群众提供便利；设立广东化州市驻隆安县劳务输出服务站，加强劳务输出地和输入地精准对接，深化粤桂扶贫协作；建立‘助残励志扶贫车间’‘巾帼幸福手工坊’等，实现就近就业。”

如今，安置区的搬迁群众都知道，只要想干，总能找到适合自己的工作。

“潘秀桂每天跟姐妹们一起到手工花坊做手工；罗益确办起了昌泰恒利电子厂；黄连凤是织毛衣能手，在针织厂上班的她还经常领针线活回家做。”掰着手指头一数，单元楼里家家都有活干，隆香连笑出了声。

产城融合，创新就业扶持思路

安置区与老县城仅一江之隔，距农民工创业园不到两公里。在这里，产业与城市紧密融合，为群众增收注入活力。

在农民工创业园里，有一家广西富利时投资有限公司。公司2018年来此投产，如今月营业额已超700万元。公司负责人梁世福说：“我们之所以在隆安投资，就是看中了这里的区位优势。”

目前，在富利时务工的安置区搬迁群众有50多位，劳动力充足；马路对面，是隆安县中等职业技术学校，培训方便；创业园周边道路纵横，富利时离最近的高速路口仅不到7公里，交通便利。供电、给排水、燃气、通信等市政基础设施，一应俱全。

更重要的是，安置区还拥有较为完善的公共服务设施。安置区附近，有体育健身活动中心、农贸市场、卫生院门诊部，还有多所学校。“有家住、有活干、有学上，还有日趋健全的社区服务。很多人跟我说，这里稳定又幸福。”震东集中安置区建设服务中心主任陆锋杰说。

其实，从一开始，震东安置区就是按照县城新区的标准规划建设的。既免除了搬迁户们的后顾之忧，又客观上为用人单位积聚了人气。

以产促城，以城兴产，震东集中安置区和农民工创业园如今已经实现产城融合。占地7200亩的农民工创业园，已建成标准厂房79栋，进驻企业40家。算上安置区一带的企业，整个产城融合区已引进落户57家企业，其中包括24家扶贫车间。

“未来，我们将在优化营商环境上下功夫，增强招商引资的吸引力，提供更多就业机会。同时将创新社会治理，推进产城融合协调发展。”陆锋杰说。

《 人民日报 》（ 2021年08月25日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)