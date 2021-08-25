本报记者 王 政 罗珊珊

焊花飞溅、马达运转……浙江金华零跑汽车智能工厂焊装车间，80台机器人紧张有序地进行焊接作业。“8月排产5000台，截至23日已生产3500台。”零跑汽车制造部总经理张光银介绍，零跑T03汽车本月销量已突破6000台。

中国汽车工业协会统计显示，今年1—7月，我国新能源汽车产销量分别为150.4万辆和147.8万辆，超过去年136.6万辆和136.7万辆的年产销量，创历史新高。

——创新推动，跑得更远更安全。

伴随着8毫米粗钢针缓缓刺入，试验台上充满电的电池包冒出白烟，电芯温度急剧攀升至425摄氏度，但并未出现明火燃烧和爆炸……日前，广汽埃安弹匣电池在国家汽车质量监督检验中心（广东）成功通过了第三方针刺测试。

CTP（无模组）电池、刀片电池、弹匣电池……结构创新加上电池单体材料的改进，让我国动力电池安全性更有保障，续航里程也大幅提升。

“通过补锂、添硅，以及固液混合电解质等改进，采用无模组技术后量产的磷酸铁锂电池安全性提高，搭载这种电池的汽车续航里程可达600公里。”中国科学院院士欧阳明高说。

智能化与网联化带来的丰富应用，也成为消费者购买新能源汽车的重要推动力量。统计显示，今年一季度，新能源车中的L2级智能网联汽车市场渗透率高达30.9%。

——供给跃升，选择丰富质量优。

计算到店量、体验车型讲解、在维修等待区与消费者聊天……上周末，上汽大众销售与市场执行副总经理俞经民到经销店调研。“ID.3X于8月底在成都车展首秀，希望这款欧洲市场新能源冠军车能得到中国消费者的认可。”俞经民介绍，今年是上汽大众新能源产品大年，从3月开始，ID品牌3款重磅车型已陆续登场。

在碳中和大背景下发力中国新能源汽车市场的不只大众汽车一家。梅赛德斯—奔驰公司日前宣布，为实现全面电动目标，未来9年将在全球投资400亿欧元。而仅在未来几个月内，该公司在中国市场就将投放3款全新EQ系列纯电动汽车，届时该品牌在中国市场销售的新能源车型将达到7款。

“在‘双积分’管理办法推动下，中外车企纷纷加快新能源车型投放速度，提高产品性能质量，为消费者提供了更加丰富的选择。”全国乘用车联席会秘书长崔东树说，今年1—7月，新能源新车上市多达42款。

——政策支持，配套完备意愿高。

“眼看充电越来越方便，我终于下定决心入手了一辆新能源汽车。”重庆居民黄胜说。

中国充电联盟发布数据显示，今年1—7月，充电基础设施增量为33.4万台，公共充电基础设施增量同比增240.4%，随车配建充电设施增量同比增214.1%。

“新能源汽车普及还需要提升购买、通行、停车等使用环节的便利性。”中国汽车流通协会副秘书长王都说，今年以来，各地多措并举，通过增加号牌指标、放宽号牌申请条件等措施，减少新能源汽车购买限制，实施新一轮新能源汽车下乡活动，有力促进了新能源汽车消费。今年上半年，新能源汽车个人购买比例超过七成，市场渗透率更是提升至10%。

《 人民日报 》（ 2021年08月25日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)