本报记者 辛 阳 胡婧怡

核心阅读

同处辽宁，主要生产基地邻近，鞍钢、本钢之间曾存在同质化竞争问题。重组本钢后，“新鞍钢”将全面推进核心业务协同整合，加速释放聚合效能，这也将进一步深化钢铁行业供给侧结构性改革，推动行业高质量发展。

近日，鞍钢集团有限公司（以下简称“鞍钢”）重组本钢集团有限公司（以下简称“本钢”）大会在辽宁鞍山召开。辽宁省国资委将所持本钢51%股权无偿划转给鞍钢，本钢成为鞍钢的控股子企业。此次重组的意义何在？重组后，将如何整合两家钢企的管理与业务？未来发展有何看点？记者进行了走访。

大势所趋——

深化行业供给侧结构性改革

近年来，我国钢铁行业的生产规模和竞争力不断提升。与此同时，产能过剩、产业集中度偏低，成为影响行业高效运行和健康发展的障碍。

鞍钢和本钢是两家具有悠久历史、光荣传统的钢铁企业，在我国钢铁行业发展中发挥着重要作用。不过，二者在辽宁的主要生产基地邻近，企业之间同质化竞争问题一度比较突出。

“鞍钢重组本钢是深化钢铁行业供给侧结构性改革、推动行业高质量发展的一大举措。”国务院国资委党委委员、副主任翁杰明说。

“当前我国铁矿石对外依存度较高，鞍钢和本钢在铁矿资源储备和采选技术方面都有优势。有效整合资源，也有利于增加铁矿石供给，维护我国钢铁行业产业链供应链安全稳定。”中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波说。

作为东北地区经济的支柱性产业之一，钢铁行业产业链长、吸引投资规模大。鞍山市、本溪市依企而建、依企而兴，钢铁企业对当地经济稳定发展影响很大。“推动鞍钢重组本钢，有利于提升东北地区钢铁行业整体竞争力，带动行业上下游及相关产业发展。”辽宁省国资委主任王永威说。

“鞍钢重组本钢，是鞍钢发展史上的一个重要里程碑，得到了多方的大力支持和帮助。”鞍钢集团有限公司党委书记、董事长谭成旭说。

挖掘潜力——

协同整合核心业务，加速释放聚合效能

“当前，钢铁行业经营处在历史较好时期，推进鞍钢重组本钢正当其时。”何文波说，“除了大势所趋、政府支持，关键还需要企业自身努力，这样才有重组的底气。”

近年来，鞍钢和本钢抓住改革关键一招，积极推进解决历史遗留问题，为推动重组奠定基础。鞍钢妥善解决了37万人的厂办大集体改革和退休人员社会化管理难题，构建起符合现代企业制度的战略差异化管控体系，经营效益连创历史新高，今年上半年利润总额突破200亿元。本钢厂办大集体改革等历史遗留问题也基本解决，今年上半年利润总额同比大幅增长，经营状况持续改善。

“此次重组是一次综合性改革，在鞍钢层面将实现股权多元化，在本钢层面将推动混改，全面推进价值链核心业务协同整合，加速释放聚合效能，实现从体量规模的扩大到效率效益的提升。”鞍钢集团有限公司总法律顾问计岩介绍。

4月15日，重组工作进入实质性阶段，鞍钢和本钢分别成立了战略规划组、信息化组等14个工作组，相互对标。“近期，双方在科技融合方面做了大量工作，建立了鞍本科研项目协同、科研成果共享、研发平台协同、社会资源协同、重大项目联合攻关5方面协同创新机制。”本钢集团有限公司科技创新部副部长王忠东说。

“我们一直期盼着双钢联手，对于我们一线职工来说，这关系到生活质量和发展空间的提升。”全国劳动模范、本钢机电安装公司首席操作罗佳全听到重组的消息，十分振奋。

“重组过程是一个相互尊重、相互学习、求同存异的过程，鞍钢、本钢在协同上有巨大潜力可挖。”鞍钢集团有限公司战略规划部总经理王军介绍，重组后的“新鞍钢”将按照“要素管控+管理移植”和“战略引领+资源协同”两条主线，同步开展管理整合和业务整合工作，计划“一年管理一体化、两年运营一体化、三年完全融合”。

创新驱动——

聚焦前沿性、颠覆性、战略性技术，提升行业水平

“面临资源、环境的约束，世界钢铁行业仍有很多技术难题待突破。这就得靠创新驱动，绿色发展和智能制造是两大主题。”何文波说。

鞍钢有主要创新平台60多个，本钢有20多个，包含国家级技术中心、国家重点实验室、国家工程实验室、院士专家工作站等。重组后，通过优势互补、强强联合，将形成高效有序的技术创新链，聚焦前沿性、颠覆性、战略性技术，进一步提升行业技术水平。

“大数据、互联网的应用能降低钢铁生产环节能耗，汽车板轻量化能降低燃油消耗，技术创新不断改进钢铁行业的工艺、装备、产品等，能带来更明显的节能效果。”中国工程院院士刘玠说。

“鞍钢重组本钢，将引领本钢二次创业。”本钢集团董事长杨维说，“通过整合重组、协同发展，将努力推动效率、效益、质量、品牌价值、员工收入等方面提升，降低资产负债率和碳排放。到2025年，本钢有望实现年产2000万吨级粗钢、1200万吨级铁精矿，超1000亿元级年营业收入，年利润总额50亿元以上。”

“重组大会标志着鞍钢重组本钢工作取得重要阶段性成果，接下来还要科学谋划，精心组织，全力以赴，确保重组工作取得实实在在的成效。”谭成旭说。

据介绍，“十四五”时期，鞍钢将实现年产7000万吨粗钢、超5000万吨铁精矿、超3000亿元级年营业收入、超100亿元级年利润的战略目标，打造世界级钢铁生产企业、世界级铁矿资源开发企业，有效发挥国有企业在推动区域振兴中的重要作用。

《 人民日报 》（ 2021年08月25日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)