本报北京8月24日电 （记者韩鑫）工业和信息化部日前公布第三批2930家专精特新“小巨人”企业，截至目前，我国“小巨人”企业数量已达4762家。

据介绍，从地域分布来看，第三批专精特新“小巨人”企业在东、中、西部分别有1773家、746家、411家，占比分别为61%、25%、14%，与全国制造业企业区域分布规律基本保持一致。从细分行业分布看，呈现出“6789”的特点：超六成属于工业“四基”领域，超七成深耕行业10年以上，超八成居所在省份细分市场首位，九成集中在制造业领域，具有小配件蕴含高技术、小企业支撑大配套、小产业干成大事业等特点，在产业基础高级化、产业链现代化方面发挥重要作用。

作为中小企业中的佼佼者，“小巨人”企业评选要经过3项分类指标、6项必备指标等评价要求，包括专业化程度、创新能力、经济效益、经营管理以及聚焦制造强国网络强国等方面。工信部中小企业局有关负责人介绍，“小巨人”企业是具有三类“专家”特征的企业。一是深刻理解用户需求的行业“专家”，以高质量满足用户需求为目标，在细分领域深耕细作，有1/5的“小巨人”企业国内市场占有率超过50%。二是掌握关键核心技术的配套“专家”，上天、入海、探月、高铁等大国工程中，都能找到“小巨人”企业的产品，大多数企业都在为龙头骨干企业配套。三是应用新技术、新工艺、新材料、新模式，不断迭代产品和服务的创新“专家”。

前不久，工信部、财政部等六部门联合发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见，提出构建优质企业梯度培育格局，目标是在“十四五”期间，培育百万家创新型中小企业、10万家省级专精特新企业、1万家专精特新“小巨人”企业和1000家“单项冠军”企业。工信部中小企业局有关负责人表示，“小巨人”企业在这个体系中，起着承上启下的关键作用，是推动中小企业由小到大、由大到强、由强变优的关键交汇点。

如何培育更多优质企业，助力更多中小企业成长为“小巨人”企业？工信部中小企业局有关负责人介绍，下一步，将把培优企业与做优产业相结合，支持企业自身创新与加强社会化服务相结合，在政策上发力，在服务上用力，加大财税金融政策支持力度，通过第三方评估促进各地建立更好的营商环境，与各类服务机构合作推出更多的专精特新中小企业专属服务产品，解决企业不同发展阶段的痛点堵点难点。

《 人民日报 》（ 2021年08月25日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)