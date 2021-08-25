本报长春8月24日电 （记者刘以晴）截至目前，吉林省累计为农民工返乡创业发放担保贷款13.98亿元。当地先后制定出台关于支持农民工等人员返乡创业的实施意见等多个专项政策文件，为农民工返乡创业提供政策支撑。

据了解，吉林省成立领导小组，每年召开一次全省农民工返乡创业推进大会，总结部署工作；开展创业培训，结合农民工特点，组织省直相关部门开展农民工返乡创业带头人培训等，参培人数达2.6万；完善服务驱动，组建专家服务队伍，累计为3.82万名创业者提供现场指导。

《 人民日报 》（ 2021年08月25日 10 版）

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