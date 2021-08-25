密云水库。

本报记者 贺 勇摄

本报北京8月24日电 （记者贺勇）截至8月23日15时，北京密云水库蓄水量已达33.59亿立方米，突破历史最高纪录（1994年9月16日蓄水量33.58亿立方米）。24日8时，密云水库蓄水量达到33.71亿立方米。受降雨、自然径流等影响，目前密云水库水位还在缓慢上涨。北京市水务部门本着“保安全、多蓄水”的原则，统筹做好防洪和水资源调度，适时通过潮河、白河向下游进行补水调度，加快地下水战略储备基地建设和流域生态恢复。

密云水库于1958年开工建设，1960年9月建成蓄水。近61年来，密云水库肩负起保障首都水安全的重要使命，充分发挥库容大、调蓄能力强、水源保障度高的优势，在防洪、供水、生态涵养等方面取得巨大效益，累计供水近400亿立方米，其中向北京市供水近280亿立方米，水质始终保持在地表水Ⅱ类，成为名副其实的首都防洪“顶梁柱”和水源保障、供水安全保障的“稳定器”“压舱石”。

《 人民日报 》（ 2021年08月25日 13 版）

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