本报记者 孙秀艳

驱车前往河北省唐山市迁西县途中，中国环境科学研究院湖泊所饮用水水源地安全保障研究室主任付青，一边向记者展示大黑汀水库的照片，一边感慨：“这是同事前些天拍的，没想到这么美，变化这么大。”

唐山境内引滦入津输水工程主要包括潘家口水库、大黑汀水库和黎河，近年来这些河库的水质持续改善。前不久，记者实地探访这些河库的显著变化，以及当地在水环境保护中做出的实践探索。

发展不能以牺牲水环境为代价，水污染治理刻不容缓

上世纪七八十年代，由于水资源缺乏，天津人不得不以受海洋潮汐影响的河水或地下水为水源，人们对苦咸水印象深刻。1983年9月，引滦入津工程正式向天津供水，天津人终于喝上了甘甜的滦河水。

引滦入津工程从位于河北省承德市宽城满族自治县和唐山市迁西县的潘家口水库引水，经大黑汀水库抬高水位，穿越滦河、黎河分水岭的引水隧洞，之后流入黎河干流，再注入天津蓟州区于桥水库，输水线路跨越234公里。潘家口水库、大黑汀水库、黎河以及汇入黎河的沙河的水质，都直接关系天津市民的饮用水安全。

水面开阔，环绕的群山水中投影，显得平静明朗。车至大黑汀水库，美景出现在眼前。“真美！”付青的笑容里满是欣慰。

然而，回顾引滦入津30多年的历史，水源地保护与当地经济社会发展的矛盾曾一度突出。

影像资料记录下当时的情景：大黑汀水库整个水面，曾经被大大小小纵横交错的围网所分割，俨然一个巨大的鱼塘，连小船走起来都不易。

“迁西是‘七山一水半分田’的山区县，过去县域经济一钢独大、一企独大，在农村，除了种点板栗、杂粮，村民没啥收入来源。”迁西县生态环境局局长孟凡波告诉记者，当时潘家口水库、大黑汀水库库区搬迁群众基本是“靠水吃水”，在水库围网养殖。

然而，多年网箱养鱼，造成了大黑汀水库严重的水体污染。此外，黎河沿岸采矿和选矿企业聚集，一些地方的山体植被遭到破坏，黎河水质也受到很大影响。

当地环保部门监测结果显示，2016年3月，潘家口水库和大黑汀水库库区总磷浓度超标。根据国家监测数据，2016年1月至7月，沙河桥、黎河桥两个国控断面水质月均值为Ⅲ类至Ⅴ类。

必须保障引滦入津水质，保护当地水生态环境！人们越来越认识到，水污染治理刻不容缓。

生态补偿机制化解难题，上下游协作共治，河库水质稳步提升

实际上，为保一泓清水送津门，滦河上游各地一直在努力。

唐山市生态环境局副局长邢国军说，2009年省里出台《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见》，2010年唐山市发布《关于加强潘家口和大黑汀水库水质保护的通知》，均明确库区禁批的工业项目名录，迁西、遵化也开展了相关污染治理与生态建设行动。但是，网箱养殖不清除，引滦入津水质就难保障。

2016年，唐山开始清理境内沙河河道以及潘家口水库和大黑汀水库的网箱养鱼，拆除网箱4万多个。“当时清理的库鱼就有8900多万斤，可见养殖规模有多大。”唐山市生态环境局水处处长陈凤芹告诉记者，2018年，唐山再次对大黑汀水库坑塘养殖进行全面清理，从根本上解决了源头污染问题。

水质改善，不仅是天津所急，也是唐山所急。一方面，潘家口水库、大黑汀水库是唐山市的水源地，唐山市区50%以上的饮用水来自这里；另一方面，国务院发布的《水污染防治行动计划》对当地水环境改善提出了明确目标要求。但清除网箱养殖，上万库区移民的生计怎么办？

谁受益，谁补偿，生态补偿机制带来新出路。2017年6月，《引滦入津上下游横向生态补偿实施方案》第一期正式签署，按照协议，中央及津冀两地3年共安排资金15亿元，其中，中央财政每年安排3亿元，河北省每年安排1亿元，天津市每年安排1亿元，解决引滦入津上下游水环境问题。

有了生态补偿资金保障，除实施网箱清理工程外，制定流域整治方案、划定生态保护红线、实施城镇污水处理厂建设和提标改造工程、农村环境综合整治等治水措施，一并提上日程。

在大黑汀水库附近的房车营地，污水处理站、雨污分流、垃圾分类等设施一应俱全。“唐山市利用第一期生态补偿资金7.24亿元，加大力度改善环境基础设施，有效促进了水环境治理进程。”陈凤芹说。

按照协议，各地考核断面水质每月达到Ⅲ类或者全年水质达Ⅱ类，生态补偿资金才能拨付。为保水质，迁西、遵化都下了很大功夫。

“以前污水厂处理后的尾水直接进入沙河河道，然后汇入黎河。现在要先进入湿地，通过沉淀、植物吸附等方式实现二次净化，这样水质就有了进一步提升。”在遵化市西南部的水平口湿地公园，市水利局总工程师唐继柱说，这儿原来缺乏治理，周边环境脏乱。如今，这里已经变成湿地公园，成了人们休闲的好地方。

津冀两地统一布设跨界断面，开展联合监测执法，共商治理方案，上下游协作共治的良好局面初步形成。

水质变化是治理成效最好的镜子。黎河桥和沙河桥国考断面，是引滦入津上下游生态补偿协议水质目标考核断面，目前，生态补偿协议已经执行到第二期，两个断面水质均由Ⅲ类提升至Ⅱ类。

统筹生态保护和产业发展，让一泓清水造福当地百姓

在遵化市平安城镇，站在沙河国各庄桥上，只见流水潺潺，河岸上柳枝随风摇曳，鲜花绽放，令人心旷神怡。

“网箱拆除后，河水真是清了好多，而且有各种鸟，特别漂亮。”平安城镇国各庄村村民方素珍说，“村支书是河长，天天骑着自行车巡河呢！”

“我们镇以农业为主，林果和食用菌是主打产品。”平安城镇镇长梁权山告诉记者。

记者发现，尽管村前有条水质Ⅱ类的河流，又有着不错的自然风光，但附近没有旅游设施。在大黑汀水库，虽然人工花田景观雨花谷有了名气，但游客也不多。

“全村人口400多人，一半人外出务工。”迁西县三屯营镇张庄子村村民张新春说，“让村民从水上生产转向岸上，实现生态转型，还需要各方支持。只有让大家在保护中受益，才能更有干劲、有奔头。”

付青表示，要进一步激发当地百姓护水的热情，必须做好生态保护和产业发展规划，让绿水青山给当地百姓带来真金白银。

“为有效保障和进一步提升引滦入津水环境质量，我们将继续深入实施流域环境综合治理，加强生态环境建设。”邢国军表示，生态环境部门正在积极筛选水污染防治项目，有序推动项目建设，有效解决水环境问题。

保护是发展的基础，发展会为保护注入更充沛动能。迁西县县长石井满介绍，县里正在加快推进潘家口水库、大黑汀水库后续产业发展的总体规划，积极引导库区群众加快产业转型，希望将库区打造成集休闲旅游、乡村生产生活体验、有机产品种养、生态观光于一体的北方水韵乡村。

绿水青山就是金山银山。“京秦高速二线很快将贯通，届时，我们对首都游客的吸引力将进一步增强。”遵化市委书记王凤海信心满满。

《 人民日报 》（ 2021年08月25日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)