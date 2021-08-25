本报记者 金 晨

徐 骏作（新华社发）

打开应用程序或使用某些应用功能时，广告弹窗频频跳出；弹窗关闭按钮竟是广告链接，诱导用户点击……如今，泛滥的广告弹窗已成为网络世界的“牛皮癣”，随时都可能跳出来“霸屏”，令人不堪其扰。对此，工信部启动为期半年的专项整治行动，对用户投诉较多的“弹窗信息标识近于无形、关闭按钮小如蝼蚁、页面伪装瞒天过海、诱导点击暗度陈仓”等违规行为进行集中整治，剑指应用软件启动弹窗欺骗误导用户、强制提供所谓个性化服务等侵害用户权益的问题。

“霸屏”弹窗无孔不入

“手机App、电脑网页甚至网络电视都会有广告弹窗，有些关都关不掉，真的是无孔不入。”谈起广告弹窗，从事软件技能培训工作的吕女士表示深受其害。她告诉记者，自己出于工作需要，经常在线直播电脑画面以做演示，过程中屡屡遇到广告弹窗乱入“霸屏”。

“有一次我明明点了关闭按钮，结果直接跳转到其他网站，里面涉及很多不良内容，几十名参加培训的同事都看到了，给我造成很大困扰。”吕女士说，如若只是刷剧的时候跳出几个弹窗也就忍了，但现在已经严重影响到了工作，她非常气愤却也无可奈何。

广告弹窗“流氓霸屏”的现象已屡见不鲜，关不掉的弹窗更是令人厌恶至极。上海市消费者权益保护委员会发布的《App广告消费者权益保护评价报告（2020）》显示，在其分析的600款App中有58%含有广告，其中69.7%的广告没有“关闭键”。

不仅如此，很多广告弹窗还暗藏恶意插件、木马病毒，危害用户信息安全。有业内人士表示，部分弹窗广告发布者、经营者会使用非法手段搜索并分析网络用户的上网行为数据，量身定制弹窗广告，实行精准定位、精准推送，强迫用户接收或者点击弹窗，扰民的同时还涉嫌盗用用户信息、侵犯个人隐私等。

利益驱使引发乱象

广告弹窗乱象的背后，正是受到高额利益的驱使。从市场角度说，广告弹窗虽然影响用户体验，却是实实在在的现金流。目前市场上很多App是供消费者免费使用的，广告是这些软件或平台重要的收入来源，而开屏广告、页面弹窗等弹窗性质广告因其自打开、难关闭的强制观看性，吸睛能力甚至超越了火爆的视频广告。

有业内人士测算，以一个5秒钟的App开屏广告为例，用户每天打开10次就相当于看了近1分钟的广告，长期积累产生的极大曝光量和曝光时间，让其成为颇受广告主青睐的广告展出形式。据统计，某些App开屏、弹窗类广告带来的收入，可高达其总广告收入的80%。

面对源源不断的收益，一大批广告发布商对弹窗模式趋之若鹜。为了抢占更多客户，不少广告发布商开始打起擦边球，采用各式不良操作来提高所谓“市场竞争力”。某在线音频App用户抱怨，从开屏到播放节目，不到2分钟的时间内共有7次弹窗，关闭按钮有时候“不管用”。更离谱的是，点击“免广告”按钮会直接跳转至会员购买页面，再次返回后广告弹窗竟然最小化“印”在页面上，完全找不到关闭标识。

记者发现，目前大多数广告弹窗都进行了提高弹出频率、伪装关闭键等类似“升级”，目的就是让用户“关不掉”。有些广告弹窗的关闭标志被刻意缩小，十分隐蔽很难找到，有些索性就没有关闭标志，用户只能“干瞪眼”。更有甚者，给用户布下“迷魂阵”，设置多个假的关闭按键，一不小心便会点到弹窗广告链接，成为App流量变现的“助力者”。

多措并举除“牛皮癣”

针对广告弹窗存在的诸多问题，工信部等监管部门近年来已进行过多次整治，并取得了一定效果。数据显示，今年二季度App开屏弹窗信息投诉量环比下降50%，使用量前100位的App开屏信息难以关闭问题发现率由69%下降到1%，而利用弹窗误导用户点击跳转第三方页面问题同比下降80%。

不过从用户实际反馈来看，每次整治过后，关不掉的广告弹窗很快又会“死灰复燃”，成为困扰用户的顽疾。在工信部日前发布的2021年第7批关于App开屏弹窗信息骚扰用户问题“回头看”的通报中，就涉及美柚、步多多、乐视视频等14款App未严格落实整改要求。

尽管广告法、《互联网广告管理暂行办法》等相关法律法规都对广告弹窗制定了相应规范和惩处标准，面对弹窗广告的侵扰，绝大部分用户除了吐槽抱怨外，没有更好的解决办法。互联网业内人士表示，目前广告弹窗在实际监管中主要依赖用户举报单一途径，然而大多数用户并不知道如何举报，有些弹窗更是难以找出源头，很难实现高效监管。

“广告弹窗应当遵循多管齐下、多措并举的治理方式。”中国市场监管学会理事张韬建议，有关部门应持续加强监管力度，不断拓宽用户举报渠道、畅通机制，定期或不定期开展专项整治行动，抓住对互联网违法违规弹窗广告进行捕捉整治的主动权。

此外，业内专家认为，加强监管只是治理广告弹窗乱象的其中一环。有关部门须进一步推进相关法律法规细化，建立起完善、科学、合理的管控机制，明确互联网广告主、广告经营者、广告发布者各自的权责界限，加大处罚力度，提高违法成本，强化监管技术，如此才有望铲除关不掉的广告弹窗这块网络“牛皮癣”。

(责编：杨光宇、胡永秋)