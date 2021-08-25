本报记者 王晶玥

全国首个沉浸式防骗展日前在北京启动，展览采用“多维度案例+成果展示+交互体验”的方式展示诈骗案例，并通过互动的形式还原诈骗的真实场景。图为参观者在防骗展上接听“原音再现”骗子的惯用话术。

陈晓根摄（人民图片）

互联网发展日新月异，渗透到经济社会的各个领域，网络诚信的重要性愈加凸显。第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年底，中国网民规模达9.89亿，互联网普及率达70.4%。促进和保障上网环境风朗气清，既是保护互联网用户、提高网民满意度的题中之义，更是加强互联网发展建设的必要内容。

直播售假破坏买家信任

去年8月，网红主播廖某在直播间售卖衣服时被警方带走，成为上海市破获的首例网红直播带货售假案，引起网络热议。警方介绍，该主播收到高额出场费后，为商家宣传、营销假冒商品，事后根据销售额获得提成。此外，还会在直播结束后删除所有涉及假冒产品的购买链接和回看视频，明知违法却心存侥幸。今年6月底，廖某及其团队人员因犯销售假冒注册商标的商品罪，分别被判处有期徒刑并处以罚款。

直播售假事件并不鲜见，今年5月，某知名主播直播兜售所谓“潮牌联名款挂耳风扇”，并以每个198元的价格售出。次日，联名真实性遭到一位时尚博主的质疑。之后，该主播所在团队承认选品失误，并表示“消费者可随时申请全额退款”。

直播带货越做越火，售假事件也时有发生。对主播而言，销量越多越好，但没有道德底线地销售假货，损害消费者利益、破坏买家信任，助长了商家攫取不法利润的风气。更重要的是，类似的欺骗行为给网络诚信建设造成一定创伤。

专家指出，网络诚信是指具有完全民事行为能力的自然人、法人和非法人组织，在网络空间活动中尊崇道德、遵守法律、履行契约、恪守承诺的状态。2020年12月发布的《中国网络诚信发展报告》指出，网络诚信是社会秩序在网络空间的延伸、社会诚信在网络空间的体现，每一位网络主体都应严守道德底线，共同加强网络诚信建设。

立法打击网络失信

在实际活动中，各种主体都有可能破坏网络诚信建设，如网络诈骗、侵犯和泄露个人隐私、散布虚假信息、侵权盗版、直播售假、流量销量造假等。培育诚实守信的网络行为要注重立法规范，通过重拳出击，使网络环境更加风清气朗。

近年来，一系列法律法规制定出台，为网络诚信健康发展提供有力保障。2021年4月，全国人大常委会第二十八次会议审议了个人信息保护法草案；7月，《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见；9月1日起，《中华人民共和国数据安全法》将开始实施。网络诚信维护需要坚强有力的法律约束，中国法学会副会长姜伟指出，依法治网，才能营造天朗气清的网络空间。

与此同时，剑指网络违法失信的执法行动也在陆续展开。去年，“剑网2020”行动严厉打击各类在线侵权盗版行为，各级版权执法监管部门共删除侵权盗版链接超300万条，关闭侵权盗版网站和应用软件2800余个，查办网络侵权盗版案件724件。今年“清朗”专项行动聚焦网络流量造假、黑公关等方面内容，对网页推送新闻信息中存在的稿源失序、内容失当等予以整治。

技术支撑筑牢防线

中国人民大学新闻学院教授栾轶玫指出，道德、法治、技术是网络诚信建设的“三剑客”，近年来，中国利用大数据、人工智能等技术手段，加速网络诚信建设，尤其在反电信网络诈骗方面取得了可喜成绩。

以今年上线的“国家反诈中心”App为例，一旦收到可疑人员来电或短信，或短信内容包含可疑网址、App，这款应用软件就会向用户发出预警。另一款12381（公共服务电话平台）涉诈预警劝阻短信系统，则可以及时向潜在受害人发送预警劝阻短信。

与诈骗嫌疑人单线联系，平台如何能够得知？中国信息通信研究院安全研究所所长魏亮说：“平台和公安部、31个省份通信管理局等单位线上对接，接收到公安部提供的涉诈号码、域名、网址、IP、互联网账号后，几秒内就能定位号码归属，再分发到相应的基础电信企业实时处理，最后将企业处理结果向上反馈至公安部。”

除冒充警方、公检法、银行、企业等实施网络金融诈骗，利用网络交友诱导受害人投资的新型诈骗方式——“杀猪盘”也是网络诚信建设的一大“重灾区”。IP登录异常、账号信息经常变更等行为被标记；识别、封锁涉嫌诈骗风险的账号；聊天中出现“转账”等敏感字眼时，在该页面显示反诈骗提示，提醒用户注意。社交应用软件Soul通过强化对文本、语音、图像和视频等的信息识别，打造一套发现和打击诈骗活动的风控体系。由于软件本身没有转账功能，因此，当系统监测到有明显引导用户转移至其他平台、实施进一步诈骗倾向的，就将屏蔽该条信息。相关负责人表示，将严格打击“杀猪盘”和一切危害平台安全的行为，为用户社交保驾护航。

专家指出，技术助力不可小觑，过去反诈难以管控，警方获悉诈骗信息时，受害人往往已蒙受经济损失，钱款难以追回。现在科技赋能，集数据收集、分析于一体，有效提高了提前预判反诈骗水平。

(责编：杨光宇、胡永秋)