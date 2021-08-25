矫阳

原标题：首台用于高铁海底隧道国产盾构机下线

8月23日，国产“深江1号”泥水平衡盾构机在长沙下线。盾构机全长130米，总重量3300吨，开挖直径13.42米，将用于粤港澳大湾区重大交通基础设施项目——新建深圳至江门高铁珠江口隧道工程。

“深江1号”是首台用于高铁海底隧道施工的国产盾构机，刀盘上涂装“醒狮”元素，凸显广东地域文化特色，由中铁十四局和中国铁建重工集团联合研制，拥有自主知识产权，采用了多项世界首创技术。

用于施工的珠江口隧道位于东莞、广州之间的珠江入海口，全长13.69公里，海域段长约11.05公里，盾构区间最大埋深106米，最大水压力1.06兆帕，为目前中国最大埋深、最大水压海底隧道，为深江高铁重点控制工程。“在超高水压环境下海底换刀，对盾构机性能提出了很高的要求。”中铁十四局项目负责人李兵说。

珠江口隧道属于复合地层超高水压长距离隧道，地质条件极端复杂，环境敏感点多，周边环境水腐蚀性较为严重，盾构机在掘进中要安全穿越多条断裂破碎带、基岩凸起及软硬不均等多种复合地层。“完成掘进任务后，盾构机于洞内原位解体，并确保盾构机完好率。”李兵说，此工法属国内首创，对拆机与运输都是新的挑战。

针对工程超高水压、超硬岩地层、连续穿越断裂破碎带、海水腐蚀性强等海域隧道施工难点，研制团队在刀盘结构、刀具类型、驱动密封、盾壳设计、环流出渣、耐压耐腐蚀等各方面都进行了针对性研究与设计，最终研制出了这款“深江1号”。

深江高铁位于粤港澳大湾区中心，正线全长116.12公里，设计时速250公里，珠江口隧道设计时速200公里，是全国“八纵八横”高速铁路网沿海通道的重要组成部分。

(责编：赵超、陈键)