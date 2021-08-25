李 禾

原标题：生态环境科技2.0引领节能减碳、绿色发展

8月25日是全国低碳日，今年的主题是“节能减碳，绿色发展”“低碳生活，绿建未来”。24日，在生态环境部举行的专题讲座上，中国环境科学研究院院长李海生表示，如果将过去以解决污染问题为核心的生态环境科技称为1.0时代，进入新发展阶段，生态环境科技步入以科技进步引导社会绿色发展的2.0时代。产业结构从资源依赖型向绿色低碳型转变，碳排放从高碳向低碳、零碳转变，治理模式从政府主导污染治理转变为政府、企业、社会组织和公众共同参与多元共治体系等。

“绿色科技正在改变世界发展格局，‘双碳’时代也给环境科技带来诸多新机遇和新挑战。这包括新能源汽车电池处理、未来大量废弃光伏板如何回收利用、核废料和核废水处理、二公式英等新型污染物健康风险管控等。”李海生表示，为实现碳达峰碳中和目标，有望率先突破的技术包括光伏、氢能、核能等。

国家能源局提供的数据显示，全产业链集成制造有力推动风电、光伏发电成本持续下降，近10年来我国陆上风电和光伏发电项目单位千瓦平均造价分别下降30%和75%左右，产业竞争力持续提升。

李海生说，新时代生态文明建设对科技创新提出了更高要求，“十四五”时期该如何发挥生态环境科技引领作用？这需要坚持“四个面向”，实现“五个创新”，打造生态环境科技2.0。“四个面向”是指面向世界科技前沿，夯实生态环境科研基础；面向经济主战场，促进生态环境科技成果转化；面向国家重大需求，开展集智攻关；面向人民生命健康，把握环保科技的人民性。“五个创新”是指实现绿色发展模式创新，为经济高质量发展注入新动能；实现环境科研方法创新，完成源头治理、整体治理、系统治理转变；实现多技术融合创新，解决关键技术和治理难题等。

(责编：赵超、陈键)