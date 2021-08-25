崔爽

原标题：明确压实主体责任 为关键信息基础设施安全筑牢屏障

“关键信息基础设施是经济社会运行的神经中枢。保障关键信息基础设施的安全，对维护国家网络安全、网络空间主权和国家安全、保障经济社会健康发展、维护公共利益和公民合法权益具有十分重大的意义。”8月24日，在国务院政策例行吹风会上，国家互联网信息办公室副主任盛荣华开门见山地谈到《关键信息基础设施安全保护条例》（以下简称《条例》）的重大意义，《条例》将于9月1日正式施行。

盛荣华表示，关键信息基础设施面临的网络安全形势严峻复杂，特别是新冠肺炎疫情发生以来，高级持续性威胁、网络勒索、数据窃取等事件频发，相关工作也存在资源力量分散、技术产业支撑不够等短板，“需要我们建立专门的制度，进一步明确各方责任，加快提升关键信息基础设施安全保护的能力”。

压实运营者的主体责任

盛荣华强调，要压实关键信息基础设施保护的各方面责任，包括运营者的主体责任、保护部门的协调统筹监督管理责任、社会各方面的协同配合和监督责任。其中，运营者的主体责任是基础、是关键。他介绍，《条例》的总则部分对其作了原则性规定，还有细化要求的专章。

对此，国家互联网信息办公室网络安全协调局局长孙蔚敏进一步解释：要建立健全网络安全保护制度和责任制，实行一把手负责制，保障人力、财力、物力的投入；设置专门的安全管理机构参与网络安全和信息化的决策，开展网络安全检测和风险评估并及时整改；建立并落实网络安全事件和网络安全威胁的报告制度；优先采购安全可信的网络产品和服务，按照规定申报网络安全审查。

工业和信息化部网络安全管理局局长隋静也表示，将加快修订《通信网络安全防护管理办法》，健全行业网络安全标准体系，制定出台行业关键信息基础设施安全保护系列标准，并推动落地。此外也将进一步健全安全技术能力体系，加强行业安全监督检查，支持面向关键信息基础设施的安全技术创新应用。

企业上市必须确保国家网络安全

公安部网络安全保卫局局长王瑛玮表示，《条例》从我国国情出发，借鉴国外通行做法，规定了关键信息基础设施的定义、范围和认定程序。

对于认定的核心标准，根据《条例》规定，主要考虑网络设施、信息系统等对本行业、本领域关键核心业务起到基础支撑作用；网络设施、信息系统等一旦遭到破坏，丧失功能或者数据泄露，可能严重危害国家安全、国计民生和公共利益；对其他行业和领域具有重要关联性影响。

“关键信息基础设施保护工作部门将重点考虑以上因素，结合本行业、本领域实际，制定关键信息基础设施的认定规则，报国务院公安部门备案，并根据认定规则，组织本行业、本领域的关键信息基础设施认定。”王瑛玮说。

盛荣华特别说明，企业所有制的形式不作为关键信息基础设施认定的依据或条件。

他明确表示，《条例》并不是针对外贸以及境外上市而出台的。无论是哪种类型的企业，无论在哪里上市，必须符合国家的法律法规，必须确保国家的网络安全、关键信息基础设施的安全、个人信息保护的安全等，“符合这两条就不受影响，不符合这两条就一定会受影响”。

（科技日报北京8月24日电）

(责编：赵超、陈键)