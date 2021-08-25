王延斌

原标题：中国“数字人”：打造人体“活地图”

“数字人解剖/临床病例手术规划系统”由三大模块组成，将临床医学、手术规划和数字解剖系统融为一体，通过数字展示形式和触控互动方式，为临床医生、医学规培生和医学生提供完整充实的学习参考资料。

近日，山东省工业和信息化厅公布2021年山东创新工业产品名单，山东数字人科技股份有限公司（以下简称数字人公司）研发的“数字人解剖/临床手术规划系统”榜上有名。

所谓“数字人”，是指将人体的组织形态结构、物理功能、生理功能实现数字化，相当于人体的“活地图”。

“数字人”技术打破国外垄断

科技日报记者了解到，长期以来，广泛应用于教学和临床的数字人体技术被国外垄断。如今，“数字人解剖/临床手术规划系统”改写了历史。

“数字人解剖/临床病例手术规划系统”由“临床数字人解剖系统”“数字化临床病例系统”“医学影像三维重建与手术规划系统”等模块组成，将临床医学、手术规划和数字解剖系统融为一体，通过数字展示形式和触控互动方式，为临床医生、医学规培生和医学生提供完整充实的学习参考资料。

在数字人公司，技术人员展示了中国最先进的高清“数字人”解剖教学系统——临床数字人解剖系统，用手轻轻一划屏幕，就可以得到清晰、逼真、任意角度的人体横断面组织结构，每个人体的小“零件”都可以拆分组合，复杂的神经网络、血脉网络变得非常清晰。

数字人公司营销总监米泽向记者介绍：“这一代的高清‘数字人’项目，我们的采集精度达到了12亿像素。相当于以我们人体的每0.1毫米为一层进行层层采集，即1毫米采集10层人体横断面的数据。对一个身高1.7米的人来说，就需要采集17000层，且每一层数据量都十分庞大。”

实现了现实与虚拟的对比结合

对于“数字人解剖系统”，外界并不陌生。

两年前，在教育部“六卓越一拔尖”计划2.0启动大会上，由山东大学、陆军军医大学和数字人公司联合完成的中国“数字人解剖系统”作为新医科建设成果在大会现场展出。

据中国解剖学会副理事长、山东大学数字人研究院院长刘树伟教授介绍，这套中国“数字人解剖系统”是以真实中国人体断层影像数据为依据研发而成，分为系统解剖学、局部解剖学、断层解剖学、解剖学微课和自主学习5个模块，实现了现实与虚拟的对比结合，可对人体9大系统5000多个解剖结构进行断层和三维观察，极大地方便了教师进行数字化授课和学生课前、课中、课后自主学习，引领了人体解剖学教学改革乃至医学教育信息化的发展方向。

在进行人体解剖结构教学的时候，通过高清“数字人”可以进行虚拟的解剖学习、虚拟手术训练，这样可以更加精准地去培训临床的医生。

据介绍，中国在2001年立项“数字人”项目，中国科学院联合众多国内顶尖医学院校共同进行了技术攻关。数字人公司在2008年加入研发团队，承担中国“数字人”的三维重建，于2015年开发出中国“数字人解剖系统”，打破国外“数字人”技术垄断。产品一经面世，就在全国400多家医学院校和医师培训中心得到应用。

记者了解到，在打破了国外垄断之后，中国“数字人解剖系统”开始走向国际市场，今年将在北美、北欧、中亚、东亚等区域实现布局。

面对未来，数字人公司创始人徐以发表示，将继续按照数据创新加技术创新的双驱动模式，建立一套涉及正常人与各种疾病，涵盖成人、儿童、胚胎，以及包括解剖结构和影响因素的人体大数据库，真正地实现“数字人”的可视化、物理化、生物化和智能化。

(责编：赵超、陈键)