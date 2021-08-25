原标题：《关键信息基础设施安全保护条例》强调运营者主体责任

新华社北京8月24日电（记者余俊杰、任沁沁）24日举行的国务院政策例行吹风会上，国家网信办副主任盛荣华表示，《关键信息基础设施安全保护条例》将于9月1日起正式施行，为我国深入开展关键信息基础设施安全保护提供有力法治保障。

国新办24日举行国务院政策例行吹风会，由国家网信办、工信部、公安部、司法部有关负责人介绍《关键信息基础设施安全保护条例》有关情况。

据盛荣华介绍，当前关键信息基础设施面临的网络安全形势严峻复杂，特别是新冠肺炎疫情发生以来，持续性威胁、网络勒索、数据窃取等事件频发，危害经济社会稳定运行。

“条例特别强调运营者的主体责任，这是基础、是关键。”盛荣华说，关键信息基础设施运营者要履行好主体责任，坚持“谁运营、谁负责”原则。

“工信部将加强网络安全防护、数据安全保护、监测预警、应急处置等技术能力建设，严格规范对基础电信网络的漏洞探测、渗透性测试活动。”工信部网络安全管理局局长隋静表示，工信部将按照相关法律法规要求，压实电信行业关键信息基础设施运营者的主体责任。

司法部立法一局负责人张耀明说，条例在制度设计上既体现了综合协调、分工负责的理念，也注意充分发挥关键信息基础设施运营者、政府部门以及社会各方面的作用，共同保护关键信息基础设施的安全。

“识别认定关键信息基础设施是开展安全保护工作的前提。”公安部网络安全保卫局局长王瑛玮表示，条例从我国国情出发，借鉴国外通行做法，规定了关键信息基础设施的定义、范围和认定程序。

对于认定的核心标准，王瑛玮认为考虑三方面因素：网络设施、信息系统等对本行业、本领域关键核心业务起到基础支撑作用；网络设施、信息系统等一旦遭到破坏，丧失功能或者数据泄露，可能严重危害国家安全、公共利益；对其他行业和领域具有重要关联性影响。

盛荣华表示，条例出台并不是针对企业境外上市，而是为了保障关键信息基础设施安全，维护网络安全。“企业上市必须符合两条标准：一是必须符合国家法律法规；二是必须确保国家网络安全、关键信息基础设施安全、个人信息安全等。”盛荣华说。

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