耿建扩 陈元秋 本报通讯员 赵元君

原标题：为乡村建设按下“快进键”

近日，漫步在河北省正定县大小乡村，记者看到一幅幅欣欣向荣的生活画卷。

近年来，正定县将乡村振兴、基层治理等工作与党建有机结合，并结合今年的党史学习教育，扎实推进农村人居环境整治工作。正定县充分发挥党员干部的先锋模范作用，带动群众共同参与，聚焦农村改厕、环境提升、基础设施建设等环节，为乡村建设按下“快进键”，让乡村更美更宜居。

农村改厕带来新面貌

在正定县西里寨村村民王秀英家的小院，昔日猪圈连着厕所的“连茅圈”如今已经成了两间铺着瓷砖的冲水式卫生间。

“我们村的厕所如今已全部改成了冲水式，给大伙带来的好处实实在在。”西里寨村的党支部书记秦昆昆说。

过去北方农村几乎家家都是“连茅圈”。2014年，全国农村改厕工作现场推进会在正定举行。正定县以此为契机，推动全县农村改厕。厕所虽小，改起来却并非易事，除了不愿花钱，多年形成的习惯也让村民对改厕并不“感冒”。“祖祖辈辈都用习惯了，觉得没必要改，所以开始大家的积极性并不高。”秦昆昆回忆说。

为提高群众改厕的积极性，正定县出台补贴政策，每户最高可获补贴1100元，农户改厕基本不用自己负担。正定县还在西安丰村、大寨村等地建起了示范厕所，组织乡镇村负责人和施工队现场观摩，每个村由村支书带头改厕作示范，让群众亲眼看到改厕的好处。

改造后的厕所干净、方便、没有臭味，村民们疑虑尽消，纷纷主动要求改厕。财政补贴、各级配套、专业施工代建，一套“组合拳”打下来，正定全县改造农村“连茅圈”23528座。2018年年初，全国厕所革命工作现场会在正定召开，借此东风，正定在全县域开展“厕所革命”。

正定县农业农村局乡村振兴科科长郑永华介绍，接下来将探索以农民主体化、运作市场化、统筹一体化、责任明细化为目标的农村厕所长效管护机制，让农村“厕所革命”工作不断深化，从根本上改善农村人居环境。

环境整治带来新生活

近日，在正定县战村村南的小公园里，三三两两的村民聚在一起闲话家常。“现在村里真是不一样了，环境好了心情也好。”村民张秀丽告诉记者，这里曾经垃圾遍地、杂草丛生。不久前，在村“两委”的带领下，村里的党员干部与村民一起对垃圾、杂草进行集中清运，并铺砖修整，建成了这处别致的公园。

今年以来，正定县按照构建人与自然和谐共生的乡村发展理念，拆违建、清垃圾、治污水、推进美丽庭院建设，着力推进农村人居环境整治工作。

正定县还通过大力推进村民文化广场、村民活动中心等配套建设，丰富群众精神文化生活。如今在正定县西河村，不少村民有了新爱好，就是在村中央新修的健身广场上锻炼。“这里以前是废弃的宅基地，治理后建成了健身广场，如今是大伙饭后休闲的好去处。”村民康兴峰说。

全民参与形成新局面

在塔元庄村，每当天蒙蒙亮，就能看见一群穿着红马甲的身影，正在清扫垃圾、铲除杂草。他们是村干部和“常山红”志愿者。

在农村人居环境整治工作中，塔元庄村不仅有村干部带头分包片区进行卫生清理和督导，很多志愿者也自发加入，义务清洁环境。

在正定县农村人居环境整治工作中，党员干部发挥先锋模范作用是重要一环。为充分发挥党员干部的先锋模范作用，推进党建引领志愿服务工作，正定在全县开展了党员志愿服务日活动。县领导与全县各部门、单位和企业的2000余名党员志愿者走进社区和乡村，清理杂草、沉积垃圾和卫生死角。正定县农业农村局还联合各乡镇积极发动群众参与，组织开展“慢跑拾荒”等一系列活动，让群众成为农村人居环境整治工作中的“主角”，形成“人人动手，全民参与”的良好氛围。

记者了解到，未来，正定县将继续坚持重点提升和示范引领，将农村人居环境整治与发展全域旅游相结合，全面提升村庄基础设施建设水平，积极引导建设现代村庄，推动乡村全面振兴。

(责编：赵超、陈键)