訾谦

原标题：我国综合立体交通网日益完善

8月24日，在国新办举行的新闻发布会上，来自交通运输部、国家邮政局、国家铁路局和中国民航局的相关负责人就“为全面建成小康社会提供交通保障”回应了社会关切。

六轴、七廊、八通道的主骨架空间已初步形成

交通运输部部长李小鹏表示，党的十八大以来，我国交通运输取得历史性成就，发生了历史性变化，在服务全面建成小康社会方面发挥了重要作用，作出了积极贡献。

李小鹏介绍，经过多年发展，目前我国以铁路为主干、以公路为基础、水运和民航比较优势充分发挥的国家综合立体交通网日益完善。六轴、七廊、八通道的国家综合立体交通网的主骨架空间已初步形成，高速铁路对百万以上人口城市的覆盖率超过95%，高速公路对20万以上人口城市覆盖率超过98%，民用运输机场覆盖了92%以上的地级市。

与此同时，我国交通运输的服务能力和水平也显著提高。数据显示，我国动车组列车承担了70%的铁路客运量，民航航班正常率连续3年超过80%，道路客运转型升级也在加快步伐。货运结构也在不断优化，新业态新模式加速发展，网络预约出租汽车覆盖了我国300多个城市，日均完成订单量2000万单。

“党的十八大以来，我国新建改建农村公路235.7万公里，现在农村公路的总里程达到了438万公里，占我国公路总里程的84.3%。去年我国还实现了具备条件的乡镇和建制村通硬化路、通客车，惠及5亿多农民群众。”李小鹏表示，“四好农村路”建设使贫困地区行路难的问题得到历史性解决，为农村特别是贫困地区带去了人气财气，也为党在基层凝聚了民心。

科技创新助力高质量发展

我国交通运输行业的发展离不开科技创新能力的大幅跃升。党的十八大以来，港珠澳大桥、京张铁路、北京大兴国际机场、上海洋山港自动化码头等一大批重点工程相继投入使用，中国路、中国桥、中国港、中国高铁成为亮丽的中国名片。

数据显示，党的十八大以来，我国高速铁路新增投产营业里程3.1万公里，居世界首位。国家铁路局局长刘振芳表示，目前我国铁路总体技术水平已经迈入世界先进行列，高速、高原、高寒、重载铁路技术达到世界领先水平。未来铁路部门将继续推动科技创新，推动时速400公里级高速铁路等重大科技研发和技术应用，打造更加高效绿色的现代化铁路运输体系。

作为现代服务业的重要组成部分，邮政快递业也在技术创新上迈出了坚实步伐。据国家邮政局局长马军胜介绍，近年来邮政快递业通过以数据驱动和“互联网+”为重点，充分利用大数据、物联网等先进技术，优化网络布局，不断推进服务模式变革。“同2012年相比，我国2020年快递平均单价降低了8元，这意味着我们一年的快递量降低的物流成本以千亿元计，这对降低国家物流成本起了很大作用。”马军胜说。

民航业也将把智慧民航建设作为行业发展的主线。中国民航局副局长董志毅表示，“十四五”期间，我国将把数字化建设贯穿民航全领域、全流程、全要素，进一步加快推进民航强国进程。未来一个时期，我们将实现“五个一”，即出行一张脸、物流一张单、通关一次检、运行一张网、监管一平台。

到2035年基本实现“全国123交通出行圈”

未来在加快建设交通强国、服务社会主义现代化强国建设中，交通运输部门又将有哪些新作为？

李小鹏指出，我国已成为名副其实的交通大国，但要想建设交通强国依然任重而道远。2019年9月和今年2月党中央、国务院先后印发的《交通强国建设纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要》，为加快建设交通强国指明了方向。

“建设‘人民满意、保障有力、世界前列’的交通强国分为两个阶段，即2035年基本建成交通强国，本世纪中叶全面建成交通强国。”李小鹏表示，建设交通强国，除了要把交通的发展从追求速度和规模向更注重质量和效益转变外，还要从单纯依靠要素支撑向更注重改革开放和创新支撑转变、从铁公机水邮单项发展向综合交通融合发展转变。

李小鹏同时指出，加快建设交通强国还要加快构建国家综合立体交通网主骨架，到2035年基本实现“全国123交通出行圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）和“全球123快货物流圈”（中国国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达），到本世纪中叶建成交通强国之时，达到“人享其行、物优其流”的新境界。

（本报记者 訾谦）

(责编：赵超、陈键)