陈城

原标题：年轻人为何也追捧 “老年版”App

本意是为了方便老年人使用的App老年模式，如今广受年轻人追捧。媒体对此报道称，随着中国60岁及以上网民群体比例的增长，互联网企业纷纷开始争夺老年用户，先后推出了页面更简洁、字体更清晰的“大字版”App、“老年版”App，或是在App中嵌入长辈模式、老年模式。

本想专注于老年用户市场，却意外地吸引来一批年轻用户。造成这一现象的原因并不复杂——大量生活中常用的App不仅广告多，而且界面设计复杂、人机交互体验极差。而工信部出台的《移动互联网应用（App）适老化通用设计规范》（以下简称《规范》）中专门提出，适老版界面、单独的适老版App中严禁出现广告内容及插件，也不能随机出现广告或临时性的广告弹窗。同时，App中应无诱导下载、诱导付款等诱导式按键。

这也就不奇怪年轻人偏爱适老版App了。年轻用户一直以来都在期待常用App能够界面简洁无广告，但实现起来并不容易。此前，就曾因年轻用户的无广告需求，很多软件衍生出了大量第三方客户端。但由于端口权限逐渐缩小，以及App功能的越发强大，第三方客户端跟不上App迭代速度，淡出了人们的视野。此后一段时间，一些常用App官方推出的国际版本成为新的解决方案。只不过，各家App国际版在积累了一定数量的用户后，也开始出现了广告。

由此可以看出，年轻用户对无广告App是有需求的，只不过这样的需求难以被满足，也难以在市场经济环境下得以平衡调节。App广告多自然是因为企业逐利。当然，企业逐利无可厚非，如今的App通常被设定为用户免费使用，而App的开发及维护需要耗费大量人力物力财力。

用户想要干净简洁的App，而企业则为了盈利不得不让App变得复杂。用户与企业各有苦恼，从而造成这一难解困局。在当下的移动互联网社会，脱离手机、网络是一件难以想象的事情，也因此，用户只能继续忍受着App广告等问题带来的困扰。而一旦有了任何新的解决方案，自然就会迅速吸引到一批拥护者。

作为新事物的适老版App有着工信部《规范》的约束支撑，在未来一段时间内将会成为年轻用户解决烦恼的首选。但互联网时代的瞬息万变只会让App迭代更新周期越来越短，适老版App恐怕也会和过往的解决方案一样，只能短暂解决年轻用户的诉求。适老化设置定然会牺牲App部分实用功能，而大字版的呈现方式也会让App使用效率下降。如何取舍的问题，最终还是会让用户苦恼。

所以，功能完备的标准版App仍是主流，但年轻用户的无广告需求不能再被忽视了。破局第一步，可以是在广告法框架下规范App广告呈现，也可以是培养认可付费无广告商业模式的用户群体。但面向整个市场的App广告治理，必须坚持一点，那就是遵循市场规律来办事。

（作者：陈城）

(责编：赵超、陈键)