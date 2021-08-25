常河 本报通讯员 张梦怡 杨夏

原标题：全英文版量子计算学习系统上线

近日，由本源量子团队开发的本源量子计算全物理体系学习机（以下简称“本源量子学习机”）全英文版正式上线。据悉，这是目前世界上唯一能提供超导体、半导体和离子阱三种主流量子计算物理体系虚拟实验室、直接面向全球用户、世界首个双语版量子计算学习系统。

“此次上线的国际版量子计算全物理体系学习机拥有超导、半导体、离子阱三种国际主流量子计算物理体系虚拟实验室，是国际市场上首个中英双语版本的国际化量子计算学习机，也是本源量子在人才教育上迈向国际市场的第一步。”中国科学技术大学教授、实验室半导体量子点量子芯片研究方向带头人郭国平介绍说，“这意味着全世界都可以通过量子学习机来学习中国制造的量子计算软件。”

据了解，该学习机融合了国内第一套量子语言QRunes和国内首款量子计算编程框架QPanda，支持全振幅量子虚拟机、单振幅量子虚拟机、部分振幅量子虚拟机、含噪声量子虚拟机计算，搭配专用的量子语言编程平台，辅以生动形象的对话式交流微课堂，以简单易懂的方式，向用户介绍量子计算知识点。

今年年初，本源量子率先发布国产量子计算机操作系统——本源司南，它可助力量子计算机高效稳定运行，是国产自主研发、能够代表中国的首个量子计算机操作系统。目前该系统的双语版已部署到量子计算云平台，供全球用户使用。在用户层面，本源有对标国际同类产品的国产量子软件，同样上线到云平台，供全球用户开发使用。

“本源量子在软件开发上与硬件一样，都是全栈式开发。”郭国平说，目前，本源量子已经自主开发了量子计算编程框架、量子编程语言、量子编译器、量子编程语言、量子集成开发环境（IDE）等软件，包括金融、化学、生物医药等领域的量子应用软件也正越来越多地被用户接纳。

量子计算机时代已经到来，但如何培养用户的习惯？

“举个例子。现在坐在电脑前的你正用着Windows系统，用着各种计算机的软件，如果让你换成苹果电脑的系统，你可能会很不习惯；现在拿着苹果手机的你，如果让你换成安卓手机，你也会觉得哪里不太对劲，就连手指的联动性都会变得不那么连贯。这些都基于你接触计算机时就已经培养形成的习惯。”郭国平说，像发展经典计算机一样，量子计算的发展应从量子计算的硬件、操作系统、软件开发包、语言开发包，到云平台的整个生态系统去推进。当前国际上非常重视量子计算推广和用户习惯的养成，谷歌和IBM已经开展了很多在线量子编程教育、推广工作，也有非常多的初创公司参与量子软件尤其是量子应用软件的开发，他们已经形成了与传统软件一样成体系的发展模式。

“这在一定程度上，影响我国量子计算软件市场在国内外的被接受程度。”郭国平表示，“艰难却非常重要，我们必须坚持去做”。据此，本源量子不断尝试推广自主研发的量子计算标准、量子计算机操作系统、根目录软件，现在上线的双语版本正是助力培养用户的使用习惯，建立量子计算软件生态圈。

随着国际量子计算技术竞争日益激烈，各国对量子计算人才的需求越来越多。调查显示，国内从事量子计算研发的专业人员也不过百余人，人才更是紧缺。“本源量子上线的双语版本学习机软件系统也正是为量子计算教育打下良好的基础。”郭国平说，本源量子作为中国量子计算行业的先行者，在2018年就前置布局量子计算教育事业，先后推出国内首个量子计算在线教育平台——本源溯知、国内首部专业的量子计算与编程教材《量子计算与编程入门》，并在2020年8月建立了中国首个量子计算教育科普基地——本源量子计算体验中心，同期发布一代本源量子计算全物理体系学习机，希望凭借自己的一份力去助力我国乃至全球量子计算行业教育发展与人才培养进程。

“量子计算人才的培养是重中之重，未来也希望更多专业人才加入本源量子，一同为量子计算贡献中国力量。”郭国平对未来充满了信心。

(责编：赵超、陈键)