李华林

原标题：资本市场释放更多创新活力

8月24日，创业板注册制改革已满一周年。站在一周年的节点回眸，一个充满活力、闪烁着创造力的创业板步入眼帘：制度体系愈发立体，赋能企业“创新、创造、创意”，包容开放的市场生态茁壮成长；创新创业能量加速集聚，越来越多的成长型创新创业企业在这里登陆，传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合，为我国经济高质量发展激发出更多活力。

打造更包容的创新环境

翻开一年来的成绩单，一组组数据生动标注着创业板的快速成长——

截至今年8月20日，注册制实施以来，深交所共受理727家企业首发上市申请，分布于50多个行业；已有182家公司成功登陆创业板，合计通过IPO募资1401.47亿元；新上市公司总市值达到18355.40亿元，占板块整体市值的14%……

“亮眼成绩的背后，是创业板践行探路使命，不断自我革新，对首发、交易、退市、并购重组等基础性制度进行全方位升级的努力实践。”南开大学金融发展研究院院长田利辉表示。

上市标准更加多元化，包容性进一步提升。综合考虑预计市值、收入、净利润等条件，设置多套上市标准。截至8月24日，创业板注册制下新申报企业中，有28家企业以第二套盈利上市标准申报，占比5%，其中迈普医学、雷电微力已上市。

新兴产业占比较高，行业集聚效应明显。聚焦服务战略性新兴产业和高新技术产业，创业板努力推动新经济健康发展。截至8月20日，创业板新增182家注册制上市公司，其中157家属于高新技术企业，占比达到86%；注册制公司分布于37个行业，前五大行业占比为40%。

市场化、常态化退市机制逐步形成，优胜劣汰市场生态加速形成。一年来，从提升存量上市公司质量和强化市场资源配置效率出发，创业板退市机制不断改革，新增市值指标、复合财务指标，精简优化退市流程等有序推进。2020年至今，深交所对7家创业板公司作出终止上市决定，退市新规已平稳落地。

目前，创业板上市公司总市值已突破13万亿元，在全球主要创业板市场中位列第二，创业板实现量与质的齐头并进。

“作为创业板注册制的亲历者，我们有幸体验到了注册制的高效。”深圳市易瑞生物技术股份有限公司有关负责人表示，在注册制改革的推动下，创业板系列功能升级，服务成长型、创新创业企业的板块定位愈发明晰，在推动科技、资本与实体经济更高水平循环方面起到了更加重要的作用，市场各方获得感明显增强。

汇聚更多元的创新力量

一年来，聚焦“三创”“四新”板块定位，创业板积极推动科技与资本深度融合，创新要素加速集聚，创新活力更为凸显，为我国经济高质量发展注入更大动力。

一大批代表着未来经济发展方向、科技含量高的新兴企业涌向创业板。截至8月20日，1011家创业板公司中，高新技术企业达925家，占比超九成，战略性新兴产业企业占比近六成。

在产业集群发展的带动下，创新成果遍地开花：深信服研发创新的下一代防火墙在国内统一威胁管理硬件市场占有率排名第一，引领国内相关行业技术变革与发展；贝达药业自主研发出了我国第一个小分子靶向抗癌药，打破肺癌治疗领域进口药品的国外垄断；银河磁体自主研发的硬盘驱动器磁体覆合涂层技术成为全球首创……

创新成果迭出，离不开创业板蹄疾步稳推进改革，推动人、财、物各类要素加速向创新企业集聚的努力。目前，1011家创业板公司中，研发人员合计超37万人，平均每家公司研发人员超过370人，研发人员占员工总数的比重均值达到19%，其中203家公司研发人员占比超过30%。

“注册制下，资本、人才、技术、市场资源持续向各行业龙头企业集中，具备核心竞争力的优秀企业加速发展。”无锡先导智能装备股份有限公司董事长王燕清表示，正是借助创业板的诸多政策优势，先导智能研发、生产、经营管理能力全面提升，进一步巩固了在高端装备领域的技术实力、市场份额和行业地位。

创业板支持专精特新“小巨人”企业做优做强效应凸显，助力解决诸多“卡脖子”难题。在工信部已公布的4762家专精特新“小巨人”企业中，有132家已在创业板上市。这批“小巨人”企业，积极利用创业板平台优势，实现跨越式发展，2020年平均实现营业收入7.46亿元，平均同比增长11.14%。

激发更灵动的创新活力

再融资、并购重组、股权激励是证券市场保持活力的重要源泉。注册制改革实施一年来，创业板不断完善制度规则和功能作用，助力企业构建产业、资本及人才优势，充分激发市场活力。

在再融资方面，创业板优化发行条件、小额快速融资限额、批文有效期等制度安排，大幅压缩审核时限和环节，缩减企业再融资审批时间，进一步拓宽上市企业融资渠道。

从实践效果看，企业融资效率明显提高，市场活跃度大幅提升。自注册制实施至8月20日，深交所共248家次再融资注册生效，拟募集资金2370亿元，其中170家实施完成，实际融资1638.88亿元。

“注册制改革下，公司发起了第四次再融资，成功募集资金不超过25亿元，为公司在新能源方面的发展和布局提供了有力的资金支持。”惠州亿纬锂能股份有限公司董秘办有关负责人表示，再融资改革明显提升了公司再融资的便利性和效率，通过资本市场输血，公司得以加大科研投入，提升业绩。

在并购重组方面，创业板充分发挥平台优势，既支持企业深耕主业，也积极帮助企业通过并购重组实现产业整合和转型升级。自注册制改革至8月20日，深交所共受理重组项目23家，交易金额合计309.88亿元，注册生效8家，交易金额合计41.76亿元。

“这些重组项目或横向拓宽产业维度、提高市场占有率，或纵向打通产业上下游，有效发挥产业协同效应，开拓了外延式增长的成长之路。”田利辉表示。

在股权激励方面，创业板引入第二类限制性股票激励模式，突破授予价格50%折扣限制，同步放宽激励范围、激励上限等，激发新型股权激励方案持续涌现。

“登陆创业板后，公司先后推出多次股权激励，不断改善公司治理水平、增强员工凝聚力。目前，公司实现了锂电设备前端、中端、后端的完整产业布局，在行业竞争中迈出重要一步。”王燕清表示。

田利辉表示，当前创业板建设呈现积极向好态势，众多优先领军企业持续涌现，制度有效性得到充分检验，市场各方获得感明显。

(责编：赵超、陈键)