李万祥

原标题：严管食品安全不手软

今年4月以来，部分商家因食品安全问题频遭曝光。“小龙坎”火锅店、“蜜雪冰城”奶茶店、“华莱士”快餐店、“杨国福”麻辣烫店、“奈雪的茶”奶茶店、“大润发”超市先后曝出食品安全问题，引起社会广泛关注。8月23日，市场监管总局将上述6起案件查处情况公之于众，传递出从快从严从重处罚的监管信号。

民以食为天，食以安为先，这是我们经常听到的，一些商家对此却很难入脑入心。守住食品安全底线需要长期不懈的坚持，久久为功。对一段时间来暴露出的问题，监管部门及时亮剑、冒头就打，是对违法者的事后严惩，同时也是对广大商家的警示：碰触食品安全红线，不仅店面要停业整顿、被约谈，或被吊销许可、顶格罚款，而且“处罚到人”，店长和直接负责人难辞其咎，也要为此付出代价。

从中央到地方，对食品领域违法违规行为一向是零容忍、出快手、下重拳。经过努力，食品安全形势不断好转，但仍有新老问题发生。梳理近期被曝光的问题，既有食材假冒伪劣问题，也有生产加工不规范等问题。不管哪方面问题，都是事关人民群众饮食安全、身体健康的大问题。

食品安全是商家的生命线，马虎不得。在严格监管下，为何仍有部分商家置若罔闻、铤而走险？分析原因不难发现，主要是商家食品安全意识不够强、责任未落实、管理不规范、贪图利益心存侥幸。生活中，还有些餐厅环境看着不错，一进后厨则大跌眼镜。有的不良商家隔着后厨一扇门、一堵墙，胆大包天、为所欲为，将关乎群众生命安全的食品问题抛诸脑后、弃之角落。

对食品安全领域的任何违法违规行为，必须坚持零容忍。在严防、严管、严控食品安全风险的同时，还得提高违法成本，加大惩治力度，严惩违法者，令其体会到切肤之痛。

(责编：赵超、陈键)