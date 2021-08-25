郭存举

原标题：社区团购单靠“烧钱”难持续

近一段时间以来，多家社区团购电商平台先后倒闭破产，引发社会广泛关注。

有人认为，社区团购的困境属于阶段性瓶颈，主要受夏季线下果蔬供应充足、冷链建设缓慢及补贴政策限制等因素影响。社区团购提升了下沉市场的商品流通效率，能够更好对接供需关系，前景依然看好。也有人认为，社区团购并没有重构新的商业体系，没有解决“最后一公里”的消费问题，发展受阻在情理之中。

社区团购发展前景到底如何，当然还有待于进一步观察。但其阶段性哑火，教训已然深刻。这在警示市场，单纯依赖“烧钱”无法实现良性可持续发展。

近年来兴起的社区团购模式，在新冠肺炎疫情之下快速崛起，跑马圈地的“烧钱”大战频频上演，让这条新经济赛道逐渐变味。但是，“烧钱”非但烧不出繁荣的市场，反而滋生了一系列乱象。比如，部分社区团购平台滥用自主定价权，通过低价倾销、价格欺诈等方式扰乱市场秩序，还有一些平台非法收集使用消费者个人信息，带来了不小的安全隐患……

表面上热热闹闹，背后却隐患无穷。细数互联网企业，“烧钱”过后陷入困境的例子屡见不鲜。巨额补贴一旦离场，社区团购便只剩下一地鸡毛。对于不少消费者而言，前期的热情源于低廉的价格，大家担心市场被平台垄断后再进行大幅涨价，毕竟平台“烧钱”补贴的套路，大家早已心知肚明。这一点，并不乏前车之鉴。从网约车到共享单车，再到长租公寓，在资本的强势催熟下，这些行业都出现过短暂的虚假繁荣，产业规模在短时间内爆发式增长，但繁荣背后却难免存在巨大泡沫。靠补贴吸引而来的用户，未必能转化为真实用户。互联网企业在发展之初，用眼前亏损换取长远市场，是发展壮大的策略之一，但需掌握好节奏和力度，切不可豪赌。尤为关键的是，要注重提升企业的经营能力和盈利能力，从而实现可持续发展。

急是发展之疾。掌握着海量数据、先进算法的互联网企业，应该沉下心来，研究用户需求，解决市场痛点，在商业模式上持续探索，在科技创新上不断发力，走出“烧钱就能赚大钱”的误区。唯有精耕细作，久久为功，才能赢得用户，赢得市场。

(责编：赵超、陈键)