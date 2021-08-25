黄俊毅

原标题：鸡蛋供给有望平稳增加

在河北省故城县茂丰现代农业园区，一家卤蛋加工企业的工人在剥壳机上检查土元鸡蛋。 新华社记者 李晓果摄

8月23日，北京新发地农产品批发市场鸡蛋平均价格为10.34元/公斤，比7月1日的8.8元/公斤大幅上涨了17.5%。

农业农村部监测数据显示，进入8月份以后，全国鸡蛋价格持续上涨。8月15日全国鸡蛋批发均价达每公斤10.87元，为今年以来最高价，环比上涨18.67%，比去年同期大涨40.99%。

鸡蛋价格为何上涨？供应有无保障？后期价格会怎么走？带着这些问题，记者采访了有关专家。

蛋价为何走高

今年元旦以后，全国鸡蛋批发价曾持续走高，从去年12月31日的8.45元/公斤上涨至今年1月20日的10.64元/公斤，短期涨幅高达25.92%。

1月中上旬，全国鸡蛋价格大幅上涨，主要原因在于供给紧张。2020年5月份以后，尤其是2020年底及2021年初，大量临近淘汰期或进入淘汰期的产蛋鸡集中淘汰，导致全国产蛋鸡存栏量持续下滑，鸡蛋产出显著下降。此外，由于2020年鸡蛋市场行情低迷，蛋鸡养殖亏损明显，2021年养殖场（户）补栏、扩栏积极性差，新增产能比2020年同期减少明显，造成鸡蛋市场供给减少。以上因素集中拉动今年初鸡蛋价格出现阶段性大幅上涨。

“近期鸡蛋价格上涨是多方面因素共同作用的结果。”中国农业科学院农业经济与发展研究所副研究员、农业农村部农产品市场分析预警团队禽蛋首席分析师朱宁对记者说。

从供给方面来看，8月份高温天气导致蛋鸡产蛋有所下降，鸡蛋市场供应出现季节性偏紧。从需求方面来看，中秋节、国庆节临近，食品加工厂鸡蛋采购量增加。从生产成本看，今年全球大宗商品价格持续高企，蛋鸡饲料及其他原料价格一直处于高位，拉动鸡蛋价格上涨。此外，鸡蛋主产区河南遭遇洪涝灾害，以及新冠肺炎疫情新变化，间接影响蛋鸡养殖、鸡蛋外运及市场销售，导致主销区鸡蛋市场供应减少及蛋价上涨。

市场供应有保障

“价格上涨往往是因为供给不足，尽管当前鸡蛋价格上涨较明显，供给还是有保障的。”朱宁如是说。

今年上半年蛋鸡养殖有一个值得关注的现象，那就是产蛋鸡存栏量持续走低。由于1月份蛋价持续高位，蛋鸡养殖出现了近一年以来的最高盈利——每公斤鸡蛋能够获利约1元。养殖场（户）普遍惜淘和延淘，蛋鸡淘汰速度放缓。2月份全国产蛋鸡存栏处于往年同期中高水平，鸡蛋市场供给充足。由于供应过剩，全国鸡蛋价格持续走低，3月2日报8.21元/公斤，比1月20日大幅下跌了22.84%，跌回元旦前的水平。又由于蛋鸡养殖亏损明显、饲料价格高企，蛋鸡养殖场（户）为了止损，淘鸡积极性比较高，导致今年上半年产蛋鸡存栏量持续走低。目前全国产蛋鸡存栏已经减少至12亿只左右。

不过，蛋鸡养殖盈利状况已经好转。自4月份起，行业已经扭亏为盈，并连续4个月盈利。4月至7月平均每公斤鸡蛋可盈利0.76元。进入8月份以后，蛋鸡养殖盈利因蛋价上涨而大幅增加，截至8月19日，8月份蛋鸡养殖场（户）平均每公斤鸡蛋可盈利2.46元。“往年的8月份大都是蛋鸡养殖场的盈利期。2019年8月份蛋鸡养殖场平均每公斤鸡蛋可盈利3.76元。即使鸡蛋价格行情比较差的2020年，8月份蛋鸡养殖场平均每公斤鸡蛋也可盈利0.67元。今年8月份盈利水平还是不错的。”朱宁说。

朱宁表示，目前蛋鸡存栏水平仍处往年同期中等偏上水平，全国鸡蛋供应有保障。就后期产蛋鸡存栏量变动趋势看，由于4月份蛋鸡养殖扭亏为盈，部分养殖场（户）补栏积极性略有提升，使得7月份及以后新开产蛋鸡数量缓慢增加，产蛋鸡存栏量已经显露出增长趋势。预计今年后4个月，产蛋鸡存栏量及鸡蛋产量将平稳增加，未来鸡蛋市场供应也是有保障的。

蛋价未来怎么走

当前，全球大宗商品价格持续高企，国内蛋价是否会持续走高呢？业内专家认为不会。

朱宁表示，国庆节之前，蛋价主要受鸡蛋需求影响，因为中秋节、国庆节临近，食品加工厂鸡蛋采购量增加，而且9月份是学校开学季，鲜蛋需求增加。秋后鸡蛋需求的明显提振，将推动鸡蛋价格走高，但涨幅将明显低于8月份。国庆节之后，短期内缺乏利好因素的提振，鸡蛋需求明显减少，而且天气转凉，蛋鸡产蛋性能恢复，鸡蛋供给将平稳增加。此消彼长，鸡蛋价格下跌的可能性比较大。

北京新发地农产品批发市场统计部经理刘通告诉记者，上周北京市场鸡蛋价格已经出现松动并且有所回落。8月20日，新发地市场鸡蛋批发平均价为10.14元/公斤，比前一周同期的10.70元/公斤下降了5.23%，周环比明显下降。“蛋价已经出现了松动，也有了比较明显的降幅，但这只是价格下行的开始，随后还会继续有所下行。”

有蛋鸡养殖场告诉记者，8月份蛋价上涨以后，鸡蛋压一天，每斤能多卖几角钱，一天就能多赚几万元利润。

“蛋价短时间内还会继续在高位运行。”刘通提醒养鸡场不要惜售，以免错过时机追悔莫及。

朱宁认为，为保障市场稳定供应，就必须让蛋鸡养殖者获取合理的利润，价格大起大落都不好。他建议养殖场（户）通过网站、微信公众号等获取鸡蛋市场预警信息，适时调整蛋鸡存栏量，规避市场风险的冲击。与此同时，为了保障产业平稳健康发展，政府要进一步完善突发事件应急响应机制，强化政策体系建设，提高蛋鸡从业者期货参与度以及健全鸡蛋市场供需预警体系。

(责编：赵超、陈键)