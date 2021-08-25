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房地产中介会退出市场吗

亢 舒
2021年08月25日08:14 | 来源：经济日报
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原标题：房地产中介会退出市场吗

　　官方二手房交易监管服务个人自主挂牌功能上线，意味着二手房自主交易有了新渠道，在一定程度上释放了加大二手房市场监管力度的信号。

　　近日，杭州市二手房交易监管服务平台上线了“个人自主挂牌房源”新功能。一时间，不少网友难掩激动心情：个人可以在官方平台上发布房源了，意味着可以绕过市场上的中介机构买二手房，能够省下一大笔中介费。对于房地产中介服务企业而言，这显然不是什么好消息，唱衰的声音迅速跟上，认为二手房中介即将被官方平台取代。可能是受到杭州官方上线个人交易平台消息的影响，在纳斯达克上市的国内中介头部企业贝壳，股价应声而落。

　　其实，官方二手房交易监管服务系统一直“蠢蠢欲动”。杭州的二手房官方平台不是这几天才新上，早在2016年就已经推出，只不过这一次更新了个人自主挂牌功能。官方平台也不是只有杭州才有。据了解，北京也曾经在多年前推出存量房交易服务平台。河南商丘永城市也曾设立房产信息中心，提供二手房求购、出售以及房屋求租、出租等服务。

　　杭州之前，最新动态来自深圳。今年6月24日深圳短暂上线了官方“二手房交易系统”，其功能也包含“自助卖房”。当地有关负责人对于很快下线的解释是，目前仅在测试阶段，系统的目标在于严控业主的挂牌价，让二手房交易更加透明以及协助监管中介市场乱象。

　　官方平台个人自主挂牌功能上线，意味着二手房自主交易有了新渠道，在一定程度上释放了加大二手房市场监管力度的信号。近年来，随着二手房交易量在总交易量中的占比日益攀升，二手房市场平稳对于稳定房地产市场越来越重要。过去房地产市场调控措施多是针对新房市场，二手房市场调控和监管相对薄弱。今年以来，众多城市出台了二手房指导价。发挥好二手房交易监管服务平台作用，就是增加调控和监管的抓手。

　　目前，官方二手房交易监管服务平台要真正发挥作用，还有待于进一步完善其功能，中介机构短期内还难以被取代。杭州市官方平台相关负责人坦言，上线“个人自主挂牌房源”功能主要目的是便民，为个人房主卖房提供全新售卖渠道。房主可以把房源挂在官方平台上的同时，也可以挂到中介那里，提高成交机会。如果涉及按揭贷款、产权调查等专业服务，目前仍无法绕开中介。

　　杭州的官方平台功能还比较单一，仅能够展示房源和房东联系电话。如果买卖双方商定好价格，且产权清晰，无贷款需求，仅利用官方平台的确能很快成交。然而，绝大多数二手房交易比较复杂，成熟的中介机构能验证提供购房资格、税费计算、筛选房源、带看、分析对比房源优劣、帮助办理抵押、贷款、缴纳契税、网签等一系列专业服务。更重要的是，当前资金风险、交易瑕疵等交易安全方面的隐患越来越多，中介的存在有助于降低买卖双方交易中的风险。杭州官方平台的相关负责人也表示，目前平台尚未设立资金监管账户，下一步将会考虑设立资金监管账户，解决买卖双方的后顾之忧。

　　毋庸置疑，对于官方二手房交易平台，广大群众是十分乐见其成的。官方平台提供房源核验和房源的全面信息展示，有利于买卖双方之间的信息通畅。政府的背书，可信度高，有利于消除假房源，净化交易环境，避免买卖双方获取虚假信息。尽管官方平台短时间难以提供更加深入细致的服务，如果更多城市推出官方二手房交易平台并逐步完善，势必影响行业发展结构。有业内人士还认为，官方平台可以和中介服务机构有所分工，并非要取而代之。

　　购房者对于官方平台的高度期待，从某种程度上也折射出广大群众对二手房中介服务机构现状的不满。当前二手房交易中乱象频出，个别中介服务机构和人员通过虚假房源招揽买家，怂恿业主抱团涨价等。更多的吐槽则来自高昂的中介费，特别是在一线等热点城市，以总房价为计算基数的中介费着实是一笔不小的支出。

　　有关部门对于中介机构的监管力度正在进一步加大。众多城市在出台整治房地产市场秩序的举措时，都将加大对二手房中介机构的监管力度作为重要内容。今年住建部等八部门联合发出通知，提出力争用3年左右时间实现房地产市场秩序明显好转，对中介机构的监管再度被提及，规范中介服务是市场的期待。

(责编：赵超、陈键)

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