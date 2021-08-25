原标题：跨境电商加速跑 浙江省“孵化惠万企”

跨境电商是近年来稳外贸的增长点、主力军。作为外贸发展的有生力量，跨境电商持续保持逆势增长，已经成为国际贸易发展新趋势。今年6月份以来，国务院常务会议2次研究跨境电商工作，国务院办公厅印发《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》，跨境电商位列新业态新模式之首。

作为全国数字经济排头兵，2021年1至6月，浙江省跨境电商进出口总额1338.3亿元，同比增长35.7%。其中，出口918.9亿元，同比增长48.2%;进口419.4亿元，同比增长14.6%。据不完全统计，截至6月，全省出口活跃网店达到14.1万家。

为更好服务于“数字经济一号工程”的总体部署，推动浙江外贸高质量发展，加快推进浙江省各地区跨境电商发展，帮助全省制造业企业，外贸企业，商贸流通企业、国内跨境电商企业和青年创业抢占跨境电商赛道，以更好的姿态迎接新发展、新机遇，8月20日，由浙江省电子商务促进会和浙江国贸数字科技有限公司联合启动浙江省“跨境电商孵化惠万企”专项行动。

项目计划从2021年8月至2022年7月间，在全市范围内组织开展60场跨境电商专业孵化班，一年内全省循环流动开班，同时同步到各区县，内容涵盖多个第三方经典跨境电商平台，以及独立站、数字营销、跨境直播等，并且注重因“企”施教，针对不同企业的不同需求，开办短期班、标准班和定制班，通过精准系统的孵化，帮助企业更好地转型升级，助力中国品牌扬帆出海。

杭州市自贸委跨境电商综试处处长、一级调研员武长虹指出，跨境电商是数字经济的重要组成。未来要集聚一批具有国际化视野和资源整合能力、能够适应全球化市场的有志者，在“数字丝路”上筑起“人才蓄水池”，强化知识密集型企业建设，打造以数字技术、高附加值品牌、数字内容为驱动的跨境电商，助推杭州数字经济发展。

据悉，浙江省“跨境电商孵化惠万企”专项行动通过积极整合行业资源，面向全省范围内企业及青年创业者全面开放跨境电商普及推广。争取通过一年时间，在全省范围内组织开展300期以上跨境电商专业孵化班，对1万家左右的制造业企业和创业团队进行免费孵化，积极培育一批跨境电商企业及青年创业团队，帮助企业开拓海外新市场，共享数字经济红利，助力浙江省经济高质量发展和实现共同富裕目标。

(责编：赵竹青、陈键)