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我国自主研发海底隧道盾构机下线

2021年08月25日08:23 | 来源：新华网
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原标题：我国自主研发海底隧道盾构机下线

　　新华社北京8月24日电（记者樊曦）记者24日从中国铁建股份有限公司了解到，一台刀盘涂装着雄狮图案的大直径盾构机在湖南长沙正式下线。这台盾构机由我国自主研发，开挖直径达13.42米，下线后将参与我国最深海底隧道——深圳至江门铁路珠江口隧道工程建设。

　　盾构机名为“深江1号”，总长130米，总重3800吨，由中铁十四局和中国铁建重工集团联合打造。珠江口隧道为深江铁路重点控制工程，“深江1号”穿越区间全长3590米，最大埋深106米，高水压施工区域110米，为目前国内埋深最大、水压最高的海底隧道。

　　（图为“深江1号”盾构机）

　　据中铁十四局项目部负责人李兵介绍，隧道掘进过程中，盾构机需要在超高水压环境下进行海底换刀，对施工和设备性能要求极高。研制团队在刀盘结构、刀具类型、驱动密封、盾壳设计、环流出渣、耐压耐腐蚀等各方面都进行了针对性研究与设计，为盾构机制造和后续安全、高效掘进奠定了坚实基础。

　　深江铁路正线全长116.12公里，设计时速250公里，位于粤港澳大湾区中心，是我国“八纵八横”高速铁路网沿海通道的重要组成部分。

(责编：赵竹青、陈键)

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