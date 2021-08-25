人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

“阳光”是餐饮业最好的防“腐”剂

王若辰
2021年08月25日08:23 | 来源：新华社
小字号
原标题：“阳光”是餐饮业最好的防“腐”剂

　　近日，知名连锁餐厅“胖哥俩肉蟹煲”北京两家分店被曝出其承诺现杀的活蟹实为隔夜死蟹，过期、变质的土豆二次加工后继续上桌，提前煮熟的肉品即使变味也会留到第二天继续卖，清洗土豆、鸡爪的水槽一天都不换水，厨师烹饪时大多不按规范佩戴工作帽，有时还会将锅勺直接放在灶台上……

　　民以食为天，食以安为先。但一段时间以来，已有多家餐饮企业因食品安全问题“翻车”。此前，“小龙坎”火锅店、“蜜雪冰城”奶茶店、“华莱士”快餐店、“杨国福”麻辣烫店、“大润发”超市等，都曾因食品安全问题被罚。餐饮业频频曝出“问题后厨”“黑暗食材”问题，对消费者的胃无疑是“不可承受之重”。

　　毕竟，一家餐饮企业在食品安全方面出问题，表面的腐坏可能是食材不够新鲜、卫生，深层次的“腐坏”则可能源于采购环节以次充好、加工环节不够规范、后厨管理不达标及商家的良心。　　守护食品安全底线，一靠自律，二靠他律。提供新鲜优质的食材、配备完善整洁的设施、要求规范严谨的操作，往往意味着更高的金钱成本、人力成本以及科学高效的管理和制度。这些都对“店家自律”的堤坝有较高要求，一旦放松，让不合规、不守法的“泥石流”冲进后厨，就会卷走消费者的信任和店家口碑。

　　他律，不仅更靠谱，而且是一种必须。早在2015年，原国家食药监总局便在全国推广餐饮业“明厨亮灶”行动，引导餐饮服务提供者通过透视明档、视频显示、隔断矮墙、开放式厨房等多种形式，将餐饮服务关键部位与环节置于消费者眼皮子底下。“明厨亮灶”的初衷不难理解——阳关是最好的防腐剂，餐饮行业防“腐”也是这个道理。

　　然而，从时不时曝出的“记者卧底调查”情况来看，当前不少餐饮服务单位的“明度”还不够高；有些已经实施“明厨亮灶”的餐饮企业，也存在设置不透明挡板、遮挡摄像头、录播代替直播、设备“黑屏”等问题，制作外卖餐饮的后厨更是重灾区。

　　餐饮业进一步“防腐”还得靠“阳光”，应该善用互联网手段，将“阳光”引进后厨，让食品存储、加工等环节实时呈现在消费者眼前；监管部门也要逐步消除盲区，实施全覆盖、全链条监管。等哪天“明厨亮灶”成为餐饮企业的标配，随时经得起消费者监督，食品安全指数会高很多。　　 （本报评论员王若辰）

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
全国低碳日｜节能降碳 一起来做“低碳”达人
　　策划：余璐 制图：刘可心（实习生） 技术开发：杨斌.…
工信部：强化监管 重点保障 确保基础电信网络安全
　　人民网北京8月24日电 （赵超）金融、能源、电力、通信等领域的关键信息基础设施是经济社会运行的神经中枢，是网络安全的重中之重。国务院新闻办公室今天举行例行吹风会，邀请国家网信办、工信部、公安部等部门负责人介绍《关键信息基础设施安全保护条例》（以下称《条例》）有关情况。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部