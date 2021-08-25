原标题：我国加快知识产权快速维权中心建设

新华社北京8月24日电（记者张泉）国家知识产权局日前同意建设中国曹县（演出服装和林产品）知识产权快速维权中心。至此，全国知识产权快速维权中心达28家，其中，2021年新建知识产权快速维权中心6家。

近年来，国家知识产权局持续加强知识产权快速协同保护机制建设，通过不断优化知识产权保护中心和快速维权中心建设布局，为市场主体提供便捷、高效、低成本的维权渠道。

据悉，知识产权保护中心通过集快速审查、快速确权、快速维权为一体的协调联动方式，提供“一站式”综合服务，切实解决维权举证难、周期长、成本高等问题。知识产权快速维权中心主要面向县域产业集聚区产品更新快、对外观设计维权需求强烈的领域，提供集外观设计快速预审、快速确权、快速维权为一体的知识产权公益服务。

中国曹县（演出服装和林产品）知识产权快速维权中心是山东省布局建设的第二家知识产权快速维权中心，将面向演出服装和林产品产业开展知识产权快速维权工作。

(责编：赵竹青、陈键)