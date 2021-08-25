姚均芳、刘慧

原标题：创业板注册制一周年，“增量+存量”改革带来什么变化？

2020年8月24日，随着创业板注册制下首批企业上市的钟声在深交所敲响，创业板正式步入注册制时代。

一周年期满，创业板试点注册制“成绩单”如何？市场生态发生哪些变化？市场关注并期待着，创业板通过改革更好发挥服务实体经济创新效能，并为全市场推行注册制奠定坚实基础。

注册制为创业板注入新动能

经历十余年发展，我国创业板市场不断发展壮大——上市公司数突破1000家，总市值超过13万亿元（截至8月23日），在全球主要创业板市场中位列第二位。

坚持服务“三创”“四新”，创业板已聚齐九大战略性新兴产业，高新技术企业占比超过九成……

去年8月24日，创业板改革并试点注册制成功落地，资本市场注册制改革迈出承前启后的坚实一步。

“创业板本次改革在首发、再融资、并购重组同步实施注册制，并以注册制为主线，统筹完善发行上市、信息披露、投资者适当性管理、交易、退市等各项资本市场基础制度，为全市场推行注册制奠定了基础。”深交所有关负责人表示。

注册制下创业板新上市公司释放“新生动能”——截至8月20日，注册制下新上市公司182家，占比18%；新上市公司总市值占到板块整体市值的14%；新上市公司2020年平均营业收入和净利润均优于板块平均水平。

“更加多元包容的上市条件”是注册制改革亮点之一。综合考虑收入、净利润、预计市值等因素，设置多套上市标准，同时取消了“不存在未弥补亏损”的要求，增强了对创新创业企业的服务能力。

工业和信息化部中小企业局局长梁志峰说：“创业板注册制改革大幅精简了发行条件，降低了进入门槛，并强化信息披露要求，改革后创业板的透明度、包容度和普惠性显著提升，有效地激发了优质中小企业上市融资的积极性。”

据统计，在工信部累计公布的三批专精特新“小巨人”企业中，已有132家企业在创业板上市，IPO融资金额合计570亿元，其中注册制下新上市的“小巨人”企业28家，IPO金额合计156亿元。

科技部火炬中心主任贾敬敦说：“创业板改革并试点注册制是资本市场结构性改革的一项重大举措，对于完善创新资本市场、做多创新资本发挥非常重要的作用。”

从新上市公司来看，优势行业集聚特征凸显。记者从深交所了解到，注册制下新上市企业呈现以高端制造和服务行业为主、各行各业均衡发展的良好态势，公司家数排名前五的行业分别为计算机，通信和其他电子设备制造业，专用设备制造业，通用设备制造业，专业技术服务业，电气机械和器材制造业，占比近40%。

深交所有关负责人表示，注册制下创业板上市公司整体行业结构更加多元包容，聚焦“三创”“四新”板块定位，表现出更好的成长能力、盈利能力并保持了较强的创新属性。

再融资等基础制度同步完善

注册制下，不仅是首发上市制度，再融资、并购重组、交易、退市等各项基础制度也同步完善。

2020年9月17日，仟源医药以简易程序向特定对象发行股票获中国证监会注册通过，成为第一家享受小额快速融资制度改革“红利”的公司。从提交申请到注册通过再到资金到位，仅耗时17个工作日。

这一变化源自创业板再融资注册制对发行条件、小额快速融资限额、批文有效期等多个方面进行制度优化，同时压缩审核注册期限，提高融资效率。

深交所数据显示，注册制实施以来至8月20日，创业板已有170家上市公司实施完成再融资项目，实际融资1638.88亿元，融资家次及融资金额超过以往的任一年度。

并购重组制度改革也在推进。深交所有关负责人表示：“注册制充分考虑存量企业需求，支持上市公司进行同行业或上下游产业整合，在定价机制、配套融资等方面放宽限制，提升上述公司融资能力。”

据统计，注册制实施以来，创业板首次披露的并购重组方案共43单，其中同行业产业整合方案25单，占比近六成。

“创业板在支持企业并购重组、创新链产业链融合发展方面发挥了重要作用。”贾敬敦指出，通过资本市场的整合作用，促进科技企业的发展、促进大中小企业的融通发展，这在创业板中已经展现出来。

交易制度方面，创业板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，之后涨跌幅限制放宽至20%，优化盘中临时停牌机制，建立“价格笼子”机制，市场博弈更加充分，股票定价效率明显提升。比如，创业板改革落地以来54.6%的个股出现过收盘涨停，10.1%的个股出现过收盘跌停，较之前一年分别下降38.8个百分点和81.6个百分点；新股上市3个交易日后股价基本形成相对均衡状态。

改革落地一年以来，创业板指累计上涨25.12%，创业板日均成交金额1926亿元，日均换手率2.89%，保持了较高活跃度。

注册制下，创业板退市制度也迎来改革——新增市值指标、复合财务指标，精简优化退市流程，有望加速淘汰“僵尸公司”“空壳公司”。截至目前，共17家公司因触及新规财务指标被实施*ST。2020年至今，深交所共对7家创业板公司作出终止上市决定，优胜劣汰机制逐步健全。

促进科技创新与资本深度融合

“创新创业离不开现代金融，特别是权益性投资的支持。”贾敬敦说，有了充满活力的创业板市场，就会为科技企业、创新创业、创新驱动战略提供强大的金融资本支持。

创业板已成为创新企业聚集地，截至8月20日，创业板高新技术企业达925家，占比91%。尤其是创业板注册制改革以来，众多战略性新兴产业企业齐聚创业板。目前，创业板新一代信息技术、生物医药、新材料、高端装备行业上市公司占比近50%。

近年来，创业板在促进企业自主创新、增强产业链供应链韧性、解决“卡脖子”问题等方面发挥了重要作用，并助力众多专精特新“小巨人”企业茁壮成长。

专家认为，未来，进一步促进科技创新与资本深度融合，更好地支持服务创新战略，资本市场大有可为。

“下一步，要进一步畅通‘专精特新’中小企业利用资本市场发展壮大的渠道，引领更多优质中小企业通过直接融资实现高质量发展。”梁志峰说。

深交所有关负责人表示，展望未来，创业板将坚持服务实体经济和创业创新的根本宗旨，坚持开明、透明、廉明、严明工作思路，以更加市场化、更具包容性的制度安排服务成长型创新创业企业，支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合，积极践行创新驱动发展战略，释放转型新活力。

(责编：赵超、陈键)