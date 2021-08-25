新华社记者陈健

原标题：种地“科技感”满满 四川“数字经济”增添农业新动能

在四川省攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡混撒拉村，眼下正是芒果成熟的时节。这里是仁和区芒果现代农业园区的核心区域，只见漫山遍野的芒果树，被沉甸甸的果实压弯了枝条。在数字化的智能控制室里，工作人员在触摸屏上点了几下，就能远程精准控制喷灌、滴灌。

这是四川将“数字经济”融入农业的一个缩影。在混撒拉村的田间地头，类似这样充满“科技感”的东西还有不少。就拿灭虫来说，过去农民戴着口罩、背着药罐喷农药的景象不见了，取而代之的是一种外形与“路灯”相似的装置，上面还有几块太阳能电池板。

混撒拉村党总支书记邹胜洪介绍，这是太阳能杀虫灯，属于自动化虫情测报系统的一部分。这套虫情测报系统利用光、电、数控等技术，对虫体实现远红外自动处理。在无人监管的情况下，太阳能杀虫灯就能自动完成诱虫、杀虫等作业。

更让人感到新奇的是一种孢子捕捉仪，这种仪器看上去就像一个小亭子。“芒果上的白粉病等，会产生病害孢子。”攀枝花市农林科学研究院水利与农机所副所长虎海波说，“孢子捕捉仪通过捕捉空气中的病害孢子，并利用物联网技术传输数据，我们就能知道空气中的孢子数量有多少，从而起到预测预报作用。”

记者了解到，农业大省四川正在加快发展数字农业，释放数字经济对农业经济的放大、叠加、倍增效应，重点是推动物联网、地理信息系统、大数据等信息技术在农业生产中的应用，精准监控土壤墒情、作物苗情、病虫害情、自然灾情等。

混撒拉村周围干旱缺水、山地地形复杂，果农及时掌握气象情况非常重要。为此，当地专门建立2个气象站，又在各处布置28个土壤墒情传感器，监测风速、雨量、温度、湿度等，将这些数据实时传送到仁和区农业大数据中心，进行汇总分析，从而让田间管理有了精准参考。

庄稼种得好，更要卖得好。在农产品销售端，数字经济也发挥着越来越重要的作用。在四川眉山市，20多万户农民以订单方式为泡菜企业种植原料，“不值钱”的萝卜、青菜经过发酵变成泡菜，立即身价倍增。四川老坛子食品有限公司是眉山一家泡菜企业，入驻当地数字经济产业园之后，园区为企业提供市场大数据分析报告，助力企业生产更畅销的特色产品。在数字经济助力下，“老坛子”近两年的销售额不断创新高。

“我们推动郫县豆瓣、眉山泡菜等特色食品产业数字化转型，利用大数据实现从‘以产定销’向‘以销定产’转变。”四川省委网信办副主任宁方伟表示，四川还将加快推动川猪、川茶、川酒等优势农产品全产业链数据资源整合，带动产业链上下游协同发展，促进农业提质增效。

(责编：赵竹青、陈键)