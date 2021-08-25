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加速为工业企业插上数字化翅膀

黄兴、李晓婷
2021年08月25日08:25 | 来源：新华社
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原标题：加速为工业企业插上数字化翅膀

　　正在举行的2021中国国际智能产业博览会上，工业互联网展区成为企业竞相展示核心竞争力的“秀场”：数字孪生、边缘计算等新技术令人称奇，柔性制造、网络化协同、远程化运营等新模式层出不穷……折射出我国工业互联网产业发展迈入加速期，正加快赋能千行百业，驱动制造业提质增效。

　　近年来，工业互联网与传统制造业频频“牵手”，推动传统工业转型升级。在本届智博会上，Geega吉利工业互联网平台正式对外发布。首批发布的工厂数字化、数字化运营、C2M柔性定制、智慧出行、双碳管理五大解决方案，将全面助力制造企业数字化转型。

　　在一大批平台带动下，借助“一张网”，千行百业正竞相“上云用数赋智”。中国信通院工业互联网标识解析国家顶级节点（重庆）运营中心主任李琦琦告诉记者，标识解析是工业互联网的基础，目前该顶级节点的标识注册量已突破40亿，每日解析量达1400万次；而去年注册和解析量仅分别为3800万和14.6万次。

　　在重庆建工南部混凝土有限公司调度中心，所有订单、生产、质检、物流等信息均集纳在一块大屏上，老行业也迅速拥抱“新智造”。“过去行业内‘生产靠吼’‘检测靠手’，接入工业互联网、实施智能化改造后，生产及物流等过程均实现智能化控制，效率及产能利用率明显提升。”该公司总经理刘富春说。

　　“5G+工业互联网”是工业互联网创新发展的主战场。本届智博会上，不少与会嘉宾认为，随着智能矿山、智慧工厂、无人驾驶等应用场景持续拓展，“5G+工业互联网”正从“样板间”向“商品房”转变，行业发展正迈入加速期。

　　中国移动上海产业研究院副总经理陈豫蓉表示，中国移动“5G+工业互联网”项目已广泛覆盖工厂、电网及冶金、矿山、港口等各行各业及工业细分领域，助力提质增效。

　　以工业互联网赋能，企业数字化转型正酣，但对海量的中小工业企业来说，“上云上平台”、实施数字化转型仍任重道远。中国工业互联网研究院总工程师张晓彤表示，转型基础薄弱、数字化人才不足、投入压力较大等问题都制约着中小企业应用工业互联网。

　　此外，工业互联网平台企业往往更倾向于服务大型企业，服务中小企业的动力和能力有待增强。业内建议，各平台企业宜加快开发针对中小企业的数字化产品，助力中小企业“上云用数赋智”。

(责编：赵超、陈键)

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