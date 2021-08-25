原标题：光伏电站助力黄河上游高质量发展

新华社成都8月24日电（记者肖林、谢佼）一座光伏电站改变了尕尕的命运。大学毕业后，他成为四川省阿坝州红原县邛溪镇麻萨村一户牧民的“上门女婿”。因为在妻子家草场上建的花海光伏电站，他找到了专业对口的工作。

这是位于四川省阿坝州红原县邛溪镇麻萨村的花海光伏电站（8月14日摄，无人机照片）。新华社记者 江宏景 摄

阿坝州日照充足，属于全国太阳能资源富集区域。不断增加的光伏电站，让高原群众有了新的增收、就业渠道，当地发展旅游、农畜产品加工有了清洁能源。由此带来的生产生活方式之变，正为黄河上游高质量发展注入新活力。

尕尕的岳父红科甲原来有1500亩草场，养了270头牛。后来因牲畜太多、草场退化，有500亩被禁牧，剩了150头牛。2014年，红科甲把750亩草场租给光伏电站，年租金12万元、每5年调涨，家里3人在电站就业，每人月工资5000多元。红科甲把牛减少到100头，开起“牧家乐”，旅游餐饮收入一年有20余万元。

这是位于四川省阿坝州红原县邛溪镇麻萨村的花海光伏电站（8月14日摄，无人机照片）。新华社记者 江宏景 摄

“小时候苦得很，糌粑都吃不饱。住在柳条织墙、外敷牛粪的‘牛粪棚棚’里，一年四季就两套衣服。”日子红火起来的红科甲决定分家，4个儿女分成4个小家庭，他和三儿子住一块。“红科甲一家，已经摆脱了‘草原的束缚’。”邛溪镇镇长刚尖告诉记者，过去牧民不会轻易分家，因为分家意味着以家庭为单位，草场和牛羊数量减少，难以抵御严酷自然环境带来的风险。

类似的故事还有很多，在若尔盖县麦溪乡，40亩村集体草场上建设的光伏扶贫电站，使6个村的413名脱贫户，每人每年分得上万元。当地正抓住契机，大力减畜、保护生态，发展旅游和农畜产品加工业。

由于电站普遍允许牧民定期进入光伏发电场割草，一些牧民还走出一条“光牧结合、生态封育”的致富新路。记者在红原、若尔盖两县的花海光伏电站、麦溪光伏电站、阿西光伏电站看到，太阳能板低处距地面1.5米、高处有2.8米，下面的牧草长得格外茂盛。

这是位于四川省阿坝州红原县邛溪镇麻萨村的花海光伏电站（8月14日摄，无人机照片）。新华社记者 江宏景 摄

“这是披碱草，这是黑麦草，秆长的叫老芒麦，都是川西北高原草甸上的主要牧草，根系具有很强的涵养水土功能。”阿坝州农业农村局农技推广研究员张大维说。

记者在黄河上游几个畜牧业大县采访时，一些当地干部认为，黄河上游要实现高质量发展，必须减少对草原的破坏和依赖，光伏电站是一个好的选择。据阿坝州发改委介绍，目前阿坝州建成投产光伏电站总容量32.5万千瓦，仍有很大发展空间。

(责编：赵竹青、陈键)