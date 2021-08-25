周凯、伍鲲鹏、李晓婷

原标题：“数字引擎”释放强劲动能

一座巨大的魔方雕塑，矗立在2021中国国际智能产业博览会主会场外，每个方块上分别写着“芯”“屏”“器”“核”“网”等字样……

不同方块可实现自由组合，创造出无限想象空间，正如蓬勃发展的数字经济。

新华社记者在本届智博会采访发现，数字经济正同经济社会发展深度融合，不断创造新技术、新业态、新平台，释放内需潜力，打通生产、分配、流通、消费各个环节，并成为国际合作重点领域，推动中国迈向更高水平开放。

深度融入经济社会发展

引擎轰鸣，车流穿梭，智博会自动驾驶挑战赛激战正酣——

一台台自动驾驶汽车时而掉头，时而停车，轻松应对随时出现的红绿灯、行人和障碍物。

相比3年前的首届智博会，本届比赛难度大幅增加，其中不乏“有遮挡的行人横穿马路”等极限危险场景。难度升级背后，是中国自动驾驶技术的突飞猛进。

这是数字经济创造新技术、新业态、新平台的一个缩影。近年来，中国积极推进数字产业化、产业数字化，推动数字技术同经济社会发展深度融合。

本届智博会上，一系列最新技术成果令人目不暇接——

主机只有名片大小的“云电脑”，随时可装入口袋带走；AI学习机，可自动识别、批改孩子的作业和试卷；微信硬件生态全新升级，用户可用微信语音等方式，控制暖风机、扫地机器人……

中国信息通信研究院近日发布的《全球数字经济白皮书》显示，2020年中国数字经济规模达5.4万亿美元，位居世界第二。

“近年来，我国数字经济加快发展，展现出强大的发展活力和巨大发展潜力，要抢抓智能化发展新机遇，加快数字化发展，打造数字经济新优势。”工业和信息化部部长肖亚庆在开幕式上致辞时说。

不只是创造新技术、新业态、新平台，数字技术也已融入传统产业的生产、消费、流通、分配等环节，推动其转型升级。

在本届智博会的工业互联网展区，简洁明净的数字化车间里，自动化生产线井然有序，大屏幕显示着精确的生产数据……

“这家机电企业是我们的客户，以前他们生产效率较低，订单来了有时都不敢接。”重庆工业大数据创新中心首席科学家邢镔说，技术团队统一各生产流程数据标准后，再实施智能化改造，令企业成本降低约20%、产能提高15%左右。

本届智博会上，数字技术改造提升传统产业的案例比比皆是——

智慧果园实现自动浇水、自动物理杀虫和可视化管理，产量提高20%以上，运营成本降低超过50%；电商网络进村入户，实现“网货下乡”和“农产品进城”双向流通；网络货运平台实现在线货找车、车找货，综合物流成本降低10%以上……

“数字经济已深度融入到经济社会发展中，释放出助推高质量发展的强劲动能。”重庆工商大学副校长李敬说。

推动迈向更高水平开放

这是迄今为止访问中国西南地区规模最大的英国商务代表团——

英国驻重庆总领事馆携48家英国企业参加本届智博会，通过举办主题路演、高峰论坛等方式，展示先进数字技术，寻求合作机遇。

“中国已成为英国第三大贸易合作伙伴，我们希望推动英中两国的企业合作再上一个台阶。”英国驻华贸易使节吴侨文说。

作为世界第一人口大国和世界第二大经济体，中国拥有庞大的消费市场和技术应用市场，并持续深入扩大开放。

蓬勃发展的数字经济，已成为国际合作的重点领域。中国深度参与数字经济国际合作，让数字化、网络化、智能化为经济社会发展增添动力，开创数字经济合作新局面。

自2018年首次成功举办以来，智博会已连续举办4届。本届智博会首次与中国—上海合作组织数字经济产业论坛同期举办，将更好促进数字经济国际合作。

“我们要坚持开放合作，拓展数字经济新空间，分享数字经济发展机遇。”肖亚庆致辞时说。

开放的中国，一诺千金——

持续扩大进口，自贸试验区再度“扩围”，外资准入负面清单一再“瘦身”，推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）尽早生效实施……中国所作承诺一一兑现。

开放的中国，魅力十足——

14亿多人口、超4亿中等收入群体、人均GDP突破1万美元……这样的大市场，谁愿意错过？31个国家和地区的610余家企业积极参与本届智博会。

作为本届智博会的主办方之一，新加坡组织30多家企业参展，分别展示自动化设备、机器人制造、中新国际数据通道建设等数字技术成果。

“在本届智博会上，新加坡企业与中国企业签署10份合作备忘录，领域涵盖5G、建筑环境、智慧医疗等。”新加坡通讯及新闻部部长、内政部第二部长杨莉明说。

奥地利国家馆则展出各类机器人和机械设备，希望在智能产业和环保领域与中国开展更为深入的合作。

“大量的奥地利企业计划未来两年在中国投资或扩大投资，智能产业是我们的关注重点。”奥地利驻成都总领事馆商务领事执行助理顾奕明告诉记者。

他说，中国市场越来越大，希望通过这次参展，让更多中国人知道奥地利在智能制造领域的实力，帮助企业开拓中国市场。

“在全球新冠肺炎疫情肆虐、‘逆全球化’抬头的背景下，中国开放的大门越开越大，彰显出与各方共享机遇的格局和胸怀。”北京大学光华管理学院教授龚六堂说。

惠及中国与世界

数字技术同经济社会发展的深度融合，对于中国和世界都是新的机遇——

对内不断创造新技术、新业态、新平台，释放内需潜力，打通生产、分配、流通、消费各个环节；对外成为国际合作重点领域，推动中国迈向更高水平开放。

这与中国提出的加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局高度契合。

如今，数字经济正像一台动力强劲的引擎，让中国14亿多人口的大市场优势更加凸显。

这在“国民下饭菜”涪陵榨菜的生产中得到充分体现——

涪陵榨菜拥有上百年手工制作历史，两年前全国第一条榨菜智能产线在重庆建成，百年榨菜行业首次从依靠经验转为数据驱动。

“如今，制作榨菜的每一道工序和每一台设备都实现了联网运行，系统通过指令排产，设备运行状态、能源消耗等数据都实时关联。”涪陵榨菜集团智能化工程师李海竹说。

在数字技术助推下，涪陵榨菜向标准化、精品化转型，契合国内消费升级趋势。以前一袋普通榨菜卖5角钱，如今一瓶高端榨菜能卖到15元，市场反应非常好。

新发展格局决不是封闭的国内循环，而是开放的国内国际双循环。随着中国内需潜力的释放，对外开放的持续扩大，内外资企业都将拥有更大的市场空间。

“数字技术正推动中国汽车消费市场不断升级，进入中国市场后，我们感觉这个市场太大了，企业每年增加两个大客户，都是整车企业。”连续3年参加智博会的塔塔科技中国区销售总监吴昊说。

总部位于新加坡的塔塔科技，是全球知名的汽车和制造业工程服务外包企业，尽管进入中国市场时间不长，但中国已成为其全球业务增长速度最快的区域。

分析人士指出，数字经济将助推新发展格局加快形成，可以更好推动中国经济行稳致远，也将对世界经济的长期稳定起到“锚定”作用。

(责编：赵超、陈键)