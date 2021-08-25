李勇、王金涛、何宗渝、黄兴

原标题：奔跑吧，智能化：2021智博会“开箱”体验

柔性生产线可零延时切换产线、实现多类产品“混产”，空气成像提词器在空中生成悬浮文字，智慧斑马线内置激光雷达制止行人闯红灯……正在重庆举行的2021中国国际智能产业博览会上，众多“黑科技”让人目不暇接。

世界正进入数字经济快速发展的时期，5G、人工智能、智慧城市等新技术、新业态、新平台蓬勃兴起，深刻影响全球科技创新、产业结构调整、经济社会发展。

智博会上，一系列与大数据智能化相关的“会、展、赛、论”夺人眼球，一大批新技术、新产业、新应用新鲜炫目，传递出大数据智能化技术与经济发展、百姓生活加速融合的讯息，也折射出推动高质量发展、创造高品质生活的演进方向。

智能创新不断刷新想象力边界

在本届智博会上，安徽东超科技有限公司展示的一款提词器令人印象深刻：打开设备上传文件后，只见眼前的空气中不断浮现一个个字符……该公司董事长韩东成介绍，这款空气成像提词器利用离散的微小单元光学元件，经纳米级加工精度控制，将光线细分切割后，再利用集合光学将其聚集在空中形成影像，可让空气成为“屏幕”。

“在此之前，我们就推出了无接触电梯交互终端、无接触医疗自助终端等空中成像产品，未来我们将向车载系统、商务会议、展览展示、广告媒体等领域持续发力。”韩东成说。

把原始创新能力提升摆在更加突出的位置，努力实现更多“从0到1”的突破，迄今已举办四届的智博会总能带来新实践。本届智博会上，众多“由0到1”的黑科技最为“吸睛”，也反映出我国在大数据智能化领域的创新活力持续迸发。

在智博会展馆内，一款被称为“道路医生”的道路CT探测车吸引了众多目光：通过集纳大数据、人工智能、云存储、探地雷达等技术和设备，只要车辆开过的地方，不仅可检测出路面平整度，还能探清地下6米的空洞、塌陷等道路病害。“我国地域辽阔、道路众多，道路CT探测车的应用前景十分广阔。”亲禾智千科技有限公司总经理舒磊说。

新技术、新产品接续涌现，不断挑战人类想象力的边界，为人们描绘了未来的科技图景。

一款由某公司开发的“无影”云电脑，颠覆了过去的计算机形态：告别过去笨重的主机，经由一个名片夹大小的“硬盘”连上阿里云，就可变成一台超级计算机。

据介绍，这款“无影”云电脑拥有极速算力，应用硬件资源可弹性扩大至1.5T内存，同时打开30个网页时也不会出现卡顿，可广泛应用于政务、金融、工业级设计、代码运维等专业场景，而价格只有传统电脑的一半。

大数据智能化推动企业“从跑步到飞翔”

本届智博会期间，Geega吉利工业互联网平台展出的智能化柔性制造新模式格外引人注目：“用户”扫码下单后，系统随即自动进行排产；AGV小车按指令从仓库抓取物料并送至指定工位，经过一系列加工工序后，带有用户姓名的定制汽车模型顺利下线。不仅如此，这种生产模式还可生产小型电风扇等其他产品，几乎零延时就可自动切换产线。

“这种模式将以往的流水生产线拆分成装配、焊接、刻印等若干个工作岛，可帮助企业实现从大规模标准化制造向个性化定制的转变；同时柔性生产线还能零延时切换产线、实现多类产品‘混产’，助力提升产线利用效率。”Geega平台运营方、广域铭岛数字科技有限公司工厂数字化部门总经理周念念说。

当前，全球新一轮科技革命和产业变革深入推进，信息技术日新月异，5G与工业互联网的融合前景令人期待。

在本届智博会设立的2万平方米的工业互联网展区，吸引了一大批企业前来“秀肌肉”：数字孪生、边缘计算等新技术令人称奇，网络化协同、远程化运营等新模式层出不穷……

据2021中国互联网大会发布的数据，2020年我国工业互联网产业规模达到9164.8亿元，具有行业特色和区域影响力的工业互联网平台已超过100个，成为我国传统产业迈向实现高质量发展的重要“助推器”。

一大批大数据智能化领域的创新型企业在推动传统产业迭代升级的同时，自身也发展实现着“从跑步到飞翔”，成为完善产业结构、提升产业层次的新兴力量、新兴动能。

以科大讯飞为例，近年来科大讯飞相继推出声学照相机、声学成像仪等基于声学和人工智能技术的新产品，并已广泛应用于矿井瓦斯监测、电路巡检等领域，受到市场青睐。今年上半年，科大讯飞营业收入、净利润同比增幅达到45.28%和62.12%。

多彩多姿！智能化应用打开美好生活向往

本届智博会前刚落成的两江新区礼嘉智慧馆，玻璃长廊外湖光粼粼、美不胜收；长廊的玻璃幕墙上，蕴含着自动预警的智慧：通过设置破碎探测器和振动探测器，可监测到几毫米的位移情况，实现对意外撞击或碎裂前的预警。

同样是玻璃，智博会展馆里一款固特佳热致调光中空玻璃，则让生活变得更低碳环保：夏季，玻璃通过雾化可自动将室温降低6-8摄氏度；冬季，玻璃又自动转为透明状态，让更多阳光进入室内，使室内温度上升2-3摄氏度。“这款玻璃已广泛应用于重庆多家商业综合体、医院等场所，可减少约15%的能耗。”研制这款玻璃的禾维科技公司研发副总监曾凯说。

把满足人民对美好生活的向往作为科技创新的落脚点，把惠民、利民、富民、改善民生作为科技创新的重要方向，智博会场内外，众多与生活密切相关的智能化应用，为百姓美好生活增添缤纷色彩。

杭州市民周女士告诉记者，作为车主她经常使用支付宝车主服务小程序，数字车钥匙就是她最近发现的众多“宝藏”之一：购买设备绑定车辆后，就能通过支付宝手机App实现车况查询、远程控车、车钥匙分享、无感入车等多项功能，从此摆脱携带传统物理钥匙的烦恼。

在重庆永川区，百度公司运用数字孪生城市技术，建设了具有虚拟仿真推演及智能出行引导功能的百度地图（永川版），永川也成为国内首个主城区三维车道级高精地图全域覆盖的城市。以高精地图为基础、以大数据驱动为核心的永川区“智慧出行”平台，通过云端大数据储存和分析，结合用户实时位置，不仅能为用户智能匹配周边出行资源、推荐最佳出行工具，还能提供实时动态交通信息和“门到门”出行规划。

(责编：赵超、陈键)