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北京住房租赁条例公开征求意见 严管长租公寓 单次收取租金不超3个月

房租上涨过快可实行租金指导价

2021年08月25日08:31 | 来源：北京青年报
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原标题：房租上涨过快可实行租金指导价

24日，北京市住房和城乡建设委公布了《北京市住房租赁条例（征求意见稿）》，公开向社会征求意见。此次征求意见稿增加了多种调控手段，并创新设置了租金指导价等措施。

其中第六十条拟规定：“本市建立租金监测和发布机制。住房租金快速上涨时，住房城乡建设等主管部门可以采取限制住房租赁企业经营房源的租金涨幅、查处哄抬租金行为等措施，调控住房租赁市场。必要时可以实行佣金或租金指导价”。

国家版《住房租赁条例》（征求意见稿）规定：“租金上涨过快的，可以采取必要措施进行合理调控”。此次北京版《条例》即对必要措施进行了具体化，一是限制住房租赁企业“收房”的租金涨幅、查处哄抬租金；二是实行佣金指导价。实行佣金指导价将有助于减轻承租人的实际负担；三是实行租金指导价，即由政府分区域规定租金的上限或涨幅，确保租金保持在合理范围。这三个递进式的调控措施是北京市首创，充分体现了北京市调控租赁市场、稳定租金水平的决心。详见A8版

(责编：罗知之、陈键)

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