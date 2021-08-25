蔺丽爽

原标题：9月1日起北京实施车险投保实名缴费

为进一步规范保险机构车险销售行为，切实维护保险消费者的合法权益，北京银保监局指导北京保险行业自2021年9月1日起全面实施车险投保实名缴费工作。

所谓“车险投保实名缴费”是指对于投保人为自然人的车险业务，保险公司在收取保费时将核对付款账户信息的真实性，确保付款账户信息与投保人信息一致。

投保实名缴费有利于保护资金安全

据介绍，投保实名缴费工作要求保险机构在承保时加强投保人身份验证、严格履行如实说明义务。

北京银保监局相关负责人表示，投保实名缴费有利于保护资金安全，消费者投保时直接将保费缴纳至保险公司，保险公司通过技术手段核实确认缴费账户为消费者本人账户，退保时可直接将保费退回消费者本人，避免其他人员私吞截留保费，有效保障消费者的资金安全。

投保实名缴费有利于保护知情权，保险公司在投保时核实投保人的真实身份，主动开展条款解释、免责说明等工作；消费者可以全面了解保险缴费金额、投保险种等情况，后期理赔时能够更好维护自身权益。

投保实名缴费还有利于保障自主选择权，杜绝相关业务人员利用代为垫费投保的便利，违反消费者真实意愿选择投保公司和投保险种、侵害消费者自主选择权的违法行为。

支持线上缴费 提升线上服务体验

自2016年北京地区实施车险信息化改革以来，已经实现了电子投保、远程处理交通事故、在线获取保险赔款的全流程信息化服务闭环。此次北京保险业坚持便民惠民的原则，通过信息化手段，将实名缴费验证环节嵌入到现有保费支付流程中，不增加车险消费者操作步骤的同时进一步提升车险线上化服务体验。

实名缴费不改变消费者缴费习惯，保险公司通过信息化手段瞬时完成缴纳保费账户信息与车险投保人身份信息的一致性核验，并全面支持银行卡、微信、支付宝等缴费方式。

实名缴费验证平台达到国家信息安全等级保护三级标准，验证时确保不向其他机构人员泄露缴费账户信息，可以充分保障消费者个人信息安全。不增加消费者的保费负担，保险公司仅对缴费账户信息进行验证，与保费金额无关。

有利于提高保险行业经营管控水平

北京银保监局相关负责人表示，实施车险投保实名缴费工作可以进一步提升行业经营管控水平、维护市场秩序稳定、防范化解行业风险。有效保障金融安全，通过加大资金流向管控，进一步加强行业反商业贿赂、反洗钱工作力度，防范金融风险；充分化解矛盾纠纷，通过系统管控的方式，有效防止业务人员销售误导、垫付保费等行为，减少因承保流程不规范导致的纠纷投诉。有力遏制市场恶意竞争，杜绝业务人员垫付代缴保费以及净费出单等违规行为，促进市场竞争回归理性。文/本报记者 蔺丽爽

(责编：罗知之、陈键)