陈斯

原标题：4S店不卖车？年轻人买车线上订购

25岁以下的年轻人选购新车时有接近一半人会选择新能源汽车，并且现在不少4S店只能体验却不对外售卖。原来，为了适应并服务好Z世代“潜力”客户的消费习惯，线上订购、线下体验已成为新势力车企“标配”。

新能源汽车用户年轻化

国产纯电动推线上订购

京东研究院发布的《2021 Z世代汽车消费趋势报告》显示，2014至2020年，我国新能源汽车销量从7.5万辆上升至136.7万辆，实现了跨越式发展。2020年第二季度之后，随着疫情形势好转，新能源车需求释放，同时“汽车也可以在网上买”的新型消费观念出现。以京东为例，2020年平台新能源车销量同比增长6.7倍，2021年上半年比2020年同期又增长4.3倍。选择电动车的原因主要是认同新能源理念，其次受部分城市限牌因素影响。上下班代步是这类消费者购车的主要用途。

中国作为世界第一大新车市场以及第一大新能源车市场，2021年新能源汽车用户呈现年轻化、高知化的趋势。

报告显示，虽然80后、90后依然是当下汽车消费的主力军，但是以Z世代为代表的消费人群展现出明显的消费欲望。25岁以下汽车消费用户中购买新能源车的占比高达47.4%，26至35岁同类用户占比44.7%紧随其后。值得注意的是，这一数据占比随着年龄的增长，呈现明显的梯队分布，越年轻的用户对于新能源汽车的接受程度越高。

不难看出，新能源汽车的崛起，很大程度上归功于年轻消费市场的增长力。值得一提的是，作为汽车消费市场重要的潜力客户，Z世代良好的市场渗透率，或将为新能源汽车行业的未来发展提供强大动能。

国产品牌也在这一届年轻人中强势崛起。热门车型中，五菱宏光miniEV、长城汽车欧拉黑猫/白猫、奇瑞小蚂蚁eQ1组成第一梯队，宝骏E100、上汽大众ID.4X、零跑T03等组成第二梯队，小鹏G3i、哪吒V、领克02等组成第三梯队。其中既有传统车企，也有新势力车企。值得关注的是，新势力车企以中小型纯电为主，主打年轻群体，选择了线上订购、线下体验为主的消费方式。河南、山东、江苏、广东、浙江是新能源车销量TOP5的省份，天津、安徽、河南、浙江、重庆则是增速的TOP5。

小姐姐也要“乘风破浪”

骑旅文化带动摩托车消费

堵车？没在怕的。随着城市限摩、禁摩的政策变化，以代步、通勤为主的需求正在快速增长，使得摩托车用户越来越多。以骑行、玩酷为代表的摩旅文化正在快速发展，其中高线城市用户中因为“不堵车、方便停车、上班通勤”而购买摩托车（包括电动摩托车）的比例更高。这说明摩托车已经成为城市代步工具中的重要补充。中小城市的摩托车用户则更向往代表“诗和远方”的骑行之旅。

数据显示，北京、重庆、上海、天津等直辖市的摩托车用户越来越倾向于高端型甚至玩乐型款式，其中重庆的客单价指数全国第一，“中国摩托之都”当之无愧。海南、西藏、青海、陕西等地区的客单价也排在全国前十，说明很多“摩友”都在骑旅途中，在大西北或海边尽情撒欢。

值得关注的是，Z世代女性摩托车用户的购买量在2021年上半年超过了同龄男性，而在35岁以下人群中，女性用户增速普遍高于男性。这大概也是近年来高颜值头盔、摩托装饰装备备受热捧的原因之一。

汽车后市场或超过千亿规模

年轻人“品质化”养车

中国汽车市场已不再是新车“增量”独角戏，巨大的“存量提质”需求吸引了大量目光。而Z世代的消费从2020年以来进入快速增长通道。

数据显示，轮胎2021年上半年成交额同比增长30%，主要来自高端品牌的拉动。Z世代购买高端胎的占比领先于其他人群。定制轮胎2021年上半年销量同比增长接近11倍，其中50%左右的销量集中在北京、上海、广东和江苏，年龄段涵盖了26岁至45岁。

全国各地的养车玩车大神也自成一派。新疆、西藏、甘肃属于“户外越野派”，胎压计、自驾野营、底盘装甲等品类最受关注；北京、海南、上海属于“外观颜值派”，镀晶、镀膜、汽车改色膜、清洗美容、隐形车衣备受欢迎；云南、河南、山东的人们对汽车音响、座垫脚垫、车载冰箱等品类情有独钟，算得上是“车内装备派”；天津、新疆、贵州则对变速箱油/滤、钣金喷漆、刹车油、刹车泵、逆变器等品类需求旺盛，当属“手动打理派”。

文/本报记者 陈斯

(责编：罗知之、陈键)