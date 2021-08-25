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现代牧业：上半年销售收入31.80亿元 同比增长12%

2021年08月25日08:46 | 来源：人民网
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8月23日，中国现代牧业控股有限公司（以下简称现代牧业）公布2021年中期业绩：销售收入31.80亿元（人民币，下同），同比增长12%；现金EBITDA录得11.53亿元，同比增长17%；经营性现金流增至14.65亿，同比增长39%；净利润录得5.06亿元，同比提升123%（2020年同期溢利约为人民币2.26亿元，其中包含本公司向合资公司注入可生产能源的资产而确认的一次性出售净收益合共约人民币0.72亿元）；溢利同比增长约230%。

此外，该公司资产负债率从2018年年底的接近60%下降至2021年上半年的41.1%，有息负债比率从2018年的52.2%下降至34.0%。有息负债较2020年末下降6.5亿，有息净负债下降19.42亿元，净杠杆比率大幅缩窄至24.2%。财务成本方面，随着有息负债的规模下降，该公司的有息负债利息支出从去年同期的1.4亿下降至今年上半年的1.1亿，同比减少25.5%。

现代牧业执行总裁兼执行董事孙玉刚表示：“我们要坚持走规模化发展道路，坚持种养加一体化发展战略，把握行业机遇、提升内增效益、再创产量高峰。”

(责编：曹淼、李源)

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