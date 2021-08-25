自然资源部通报执法工作有关情况。人民网记者 毕磊摄

人民网北京8月25日电 （记者毕磊）24日，自然资源部召开新闻发布会，通报2020年土地卫片执法数据异常的7个县（市）实地核查发现的突出问题和37个弄虚作假、图斑判定不实等典型问题。

记者梳理发现，本次通报的问题主要集中在一些地方无视党中央国务院严格保护耕地的要求，规避问责，弄虚作假，性质恶劣，甚至违法批地，干预执法，严重扰乱了自然资源管理秩序。

“即使是基础设施项目、民生工程也应该依法依规用地，不能搞未批先建。”据自然资源部执法局局长崔瑛介绍，耕地保护事关国家粮食安全，这在全社会形成了一定的共识，也关乎14亿人生存的问题，自然资源部也出台了关于完善“早发现、早制止、严查处”工作机制的一系列举措，同时自然资源部向地方发出一些通知，要求凡是达到了问责标准的一定要移送，凡是涉嫌违法犯罪的一定要进行移送。

崔瑛指出，通过面上的检查、点上的实地重点核查、公开通报等措施，实际上是在倒逼地方主动作为，严格依法依规管地用地，严肃查处各类违法用地的行为，响应党中央号召坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”，牢牢守住耕地红线。

“自然资源部对全国2000多个县的土地卫片执法数据问题都进行了梳理，虽然本次只对7个县的问题进行了通报，但凡是达到了问责标准的县或者市，自然资源部都会按照有关规定向纪检监察机关移送。”崔瑛告诉记者，下一步，自然资源部将严肃认真做好卫片执法工作，严格落实“月清”“季核”“年度评估”工作要求，规范卫片执法图斑判定标准，加强数据审核把关，坚决杜绝填报不实、弄虚作假等行为，确保数据成果质量。部层面也将加大数据审核力度，对发现弄虚作假的，将严肃追究相关责任人的责任。

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