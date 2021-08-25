人民网北京8月25日电 （黄盛）2020年8月24日，创业板改革并试点注册制落地实施，首批18家企业挂牌上市，资本市场注册制改革迈出承前启后的坚实一步。

如今，开市一周年的创业板注册制，交出了亮眼“成绩单”。

数据显示，截至2021年8月20日，深交所共受理727家企业的创业板首发上市申请，其中，平移企业和新申报企业分别有176家、551家；已注册、在审、已终止的申报企业分别有212家、407家、108家；已有184家企业在创业板注册发行上市，IPO募集资金1421亿元；170家创业板公司实施再融资，募资金额达1638.88亿元；43家企业披露并购重组方案。

据悉，一年来，注册制下创业板上市公司整体行业结构更加多元包容，聚焦“三创”“四新”板块定位，表现出更好的成长能力、盈利能力并保持了较强的创新属性。

此外，创业板坚持服务“三创”“四新”，积极服务国家创新驱动发展战略，为高新技术企业、战略新兴产业企业和成长型创新创业企业提供强有力的直接融资支持。数据显示，注册制实施以来，截至2021年8月20日，深交所共受理创业板公司再融资申请362家次，248家次再融资已注册生效，拟募集资金2384亿元，其中170家实施完成，实际融资1638.88亿元。融资金额超过以往的任一年度。

“注册制改革给创业板市场带来多方面积极影响，不仅增强了创业板的市场关注度和交易活跃度，也使创业板融资效率显著提升。”中信证券执行委员会委员马尧认为，这一年来，监管机构以注册制改革为牵引，推动了一系列关键制度创新。例如，针对首次公开发行改革新股发行审核制度、信息披露制度、新股配售与新股定价制度、新股交易制度等，并同步调整再融资和并购重组政策、优化交易结算和减持制度、发布实施退市新规，不仅使相关制度的适应性、包容性明显提升，也使市场在资源配置中的作用得以更多发挥。

深交所副总经理唐瑞表示，创业板注册制新上市运行总体平稳，流动性和活跃度不断上升，主要制度经受住了市场的检验，市场各方都有非常强的获得感，改革取得阶段性成效。

“总体上看，创业板改革并试点注册制作为资本市场全面深化改革承上启下的关键一步，同步推进了‘增量+存量’的改革，既有所突破、补齐制度短板，又稳妥务实保持了制度的连续性、稳定性，为全市场推行注册制积累了经验。”唐瑞说。

也有业内人士向人民网财经表示，创业板改革并试点注册制在我国资本市场改革的历程中具有里程碑意义，意在通过更灵活、更便捷的政策支持和资本工具供给，真正把选择权交给市场，为完善创新资本市场、做多创新资本发挥出越来越重要的作用。

(责编：赵竹青、吕骞)