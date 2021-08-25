王文博

《经济参考报》记者获悉，近期中央部门和地方政府接连部署，推进一批大中城市提升国际化水平，加快消费转型升级，打造辐射全国乃至全球消费市场的制高点。其中，常住人口超过1000万的超大城市有望获得多重政策支持，全面提升高端购物、文化旅游、金融商务等功能，打造世界顶级商圈。政策利好之下，日前入围第一批国际消费中心城市名单的北京、上海、广州等地以及深圳、成都等超大城市已经开始探索，对标国际一流商圈，进行设施改造和业态升级。

业内人士对《经济参考报》记者表示，随着我国世界顶级商圈建设按下“快进键”，国内外高端商业品牌和资源加速集聚，将有效改善传统商圈活力不足、高端消费引领不足、消费服务供给不足等问题，为促消费、扩内需注入动力，起到“极核”引领作用。

切实抓好国际消费中心城市建设重点任务推进落实，加快形成万商云集的消费供给，加快培育独树一帜的首发经济，加快建设闻名遐迩的消费商圈——围绕建设国际消费中心城市，上海近日明确了一系列重点任务。同时，还将打造高能级、高品质、高颜值的世界级商圈作为建设国际消费中心城市的标志，提出力争把浦东新区小陆家嘴商圈打造成世界级地标商圈。

值得注意的是，这只是新发展形势下，地方打造世界级消费新高地的缩影。政策支持下，更多地方有望跟进。

日前，商务部就《城市商圈建设指南（征求意见稿）》面向社会公开征求意见。该征求意见稿提出，在常住人口超过1000万的超大城市，结合超大城市特点和城市更新改造，对标国际一流商圈和商业街，吸引国内外高端商业品牌和资源集聚，提升高端购物、文化旅游、金融商务等功能，打造一批世界顶级商圈。

事实上，近年来，我国一直在推进商圈、商业街等消费聚集地的提质扩容。例如，2018年，商务部在北京王府井等11条步行街启动改造提升试点工作，提高品牌集聚度，丰富业态，推进智慧化管理和服务。2020年7月，商务部将其中5条试点步行街确认为首批“全国示范步行街”。日前，商务部印发通知，又将其他6条步行街确认为第二批“全国示范步行街”，包括北京王府井、天津金街、上海南京路、沈阳中街、武汉江汉路、广州北京路。

数据显示，本次确认的6条示范步行街总客流量、营业额同比分别增长65.8%、102.4%，比2019年同期分别增长11.3%、12.4%，示范带动作用明显。

国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微对《经济参考报》记者表示，包括步行街在内的大型商圈发展，带动消费人群大量涌入、消费市场繁荣扩张，提高了大型中心城市的发展能级，拓展了城市功能，涌现出消费活动高度集中的城市新功能区，推动这些城市加快向消费驱动、服务业主导的经济结构转变，商业服务、文化娱乐、新兴科技等成为这些城市经济发展的新动力。

在利好带动下，这些大型商圈还将进一步提质，向世界更高水平迈进。“世界顶级商圈是发达地区和城市经济全球化深入发展的结果和产物。”商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣在接受《经济参考报》记者采访时说，随着我国现代化建设步伐加快，超大城市的经济发展水平和开放度在全球排名靠前，不仅本地居民的高品质生活需求日益凸显，超大城市本身也成为集聚全球资源和彰显我国影响力的重要载体，建设世界顶级商圈的基础逐步夯实。

瞄准机遇，首批国际消费中心城市率先部署。除上海外，北京也将王府井步行街与培育国际消费中心城市相结合，着力引进更多全球旗舰店，打造世界消费新地标。广州则提出，对标世界级标志性商圈特点，将天河路商圈打造成全球优质消费资源集聚区、引领全球消费潮流新高地、国际消费政策制度创新试验区、推动区域消费联动发展重要引擎。

此外，成都、深圳等超大城市也在积极行动。8月20日，成都交子大道正式开街，其目标是打造“品质消费新高地”。此前，对标世界知名商圈、金融中心城市空间形态，已经有10余项交子公园商圈建设专项规划编制完成，提出更进一步挖掘具有科技潮流、时尚前沿的商业新模式，积极推进规划方案向消费场景转化落地。深圳则明确，将在全市范围内打造2个世界级地标性商圈。深圳市商务局局长张非梦表示，深圳将对标东京、伦敦，打造与世界一流湾区相匹配的顶级商圈。她透露，目前市商务局已牵头与世界知名的商业规划机构进行全面合作。

在苏宁金融研究院高级研究员付一夫看来，建设世界顶级商圈，有助于所在城市吸引海内外优质商品及服务，优化消费供给，丰富消费品类，不仅可以满足市内及外地居民生活性消费需求，还能汇集各地中高端消费资源，吸引人才入驻，进而激发城市经济活力，推动辖区商贸服务业的全面换挡升级。在产业升级的过程中，居民收入将有望进一步提高，从而反哺消费增长，形成良性循环。

关利欣表示，随着中央政策和地方行动的落地，培育国际消费中心城市、建设世界顶级商圈将成为扩大引领消费、促进产业结构升级、拉动经济增长的新载体和新引擎，也将更好地满足人民高品质生活需要，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用，助力扩大内需战略实施和构建双循环新发展格局。

(责编：王震、陈键)