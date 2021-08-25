韦夏怡

申万食品饮料静态估值（PE/TTM）

来源：华鑫证券

食品饮料板块今年以来持续低迷。Choice数据显示，截至目前，该板块年内跌逾6.7%。不过8月以来，板块逐步呈回暖迹象，整体涨超2.4%。

截至8月24日收盘时，食品饮料板块整体飘红。其中，白酒股再度强势领涨，皇台酒业涨停，酒鬼酒、泸州老窖等纷纷跟涨；来伊份、海天味业、立高食品等也有不同程度的上涨。机构表示，从目前密集披露的半年报情况来看，尽管受到需求等一系列因素影响，上半年食品饮料行业业绩有所承压，但行业整体向好，板块下半年仍有望迎来配置机会。

华西证券一项统计显示，二季度食品饮料板块机构重仓持股比例为16.5%，同比增加2.5个百分点，环比减少1.1个百分点；前十重仓股市值占基金股票投资市值比增长5.9%，环比减少0.8个百分点。机构重仓比例自2020年第四季度开始逐渐回落，但仍稳居行业首位。

细分板块来看，市场核心关注的权重股白酒近期因行业可能的监管事件受到冲击。不过，机构普遍认为当前白酒基本面未变。

中金公司在最新发布的一份研报中指出，下半年市场风格切换，资金调仓至新能源等成长性板块，使得白酒估值从高位回落，而点状疫情暴发、税收政策预期、监管政策的担忧，又放大了市场悲观情绪，导致板块进一步回调，白酒板块出现超跌。不过，白酒行业需求黏性强，兼具消费和弱周期属性。

招商基金侯昊认为，白酒基本面并没有出现大的变动，高端酒批价高位波动、次高端景气度居高位且可继续。“当前位置看，负面冲击幅度已经较大，板块经过回调预期回落也预示风险大幅降低，资金调仓的冲击也有所缓解，时间拉长看，板块的超额收益更多来自情绪低位的长线布局，短期板块可能仍有波动，但配置价值也有望逐步凸显。”

近期，半年报披露时间接近尾声，包括白酒、乳制品、休闲食品等在内的多家上市公司业绩相继出炉。总体来看，食品饮料行业中期业绩整体向好。具体来看，啤酒和软饮料领域，惠泉啤酒上半年实现营业收入3.17亿元、同比下降1.15%，实现净利润1160.8万元、同比增长30.08%；东鹏饮料则实现营业收入36.82亿元、同比增长49.11%，实现净利润6.76亿元，同比增长53.14%。休闲食品板块中，南侨食品上半年实现营业收入13.62亿元、同比增长38.62%，实现归母净利润1.95亿元、同比增长63%。预加工领域中，安井食品上半年实现营业收入38.94亿元、同比增长36.49%，实现归母净利润为3.48亿元、同比增长33.83%。

兴业证券表示，中期业绩接踵而至，投资者要在波动中寻找优质核心资产，布局具备一定性价比的行业龙头。东吴证券表示，看好下半年消费恢复带来稳定增长，餐饮端消费场景复苏将带动复合调味品、预制菜恢复性增长。食品行业中成本进入上涨周期推动行业集中度提升，将利好龙头发展；川财证券认为，随着需求的变化，饮料行业不断出现新的变化。从供给端来看，新老品牌不断进行品类创新，提供多元化的选择；从消费端看，年轻消费者成为主要消费群体。在口感多元、追求健康、情感共鸣的新趋势下，饮料市场发展潜力仍存。

(责编：王震、陈键)