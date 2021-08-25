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加大网络餐饮食品安全治理力度 地方探索数字化应用

2021年08月25日11:05 | 来源：人民网
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当前，各地网络餐饮规模不断增大，面对量大面广的餐饮主体，如何有效地监管，是摆在市场监管人员面前的重大课题。让消费者阳光消费、放心消费，推进网络餐饮单位阳光厨房建设是破题之举。

以浙江省台州市为例，全市入网餐饮单位共有15848家，日均订单量20多万单，各县（市、区）主城区的入网餐饮单位共计9215家。

据了解，今年浙江省市场监督管理局开发了“浙江外卖在线”系统，以网络餐饮“一件事”集成改革为牵引，加大网络餐饮食品安全治理力度，推进“浙江外卖在线”商家管理、厨房管理、配送管理等场景应用，以数字化推动网络餐饮整体智治，营造网络餐饮放心消费环境，确保人民群众点得放心、吃得安全、吃得满意。

目前，台州市正在广泛应用“浙江外卖在线”系统，大力推进网络餐饮阳光厨房建设，已建成8575家网络餐饮阳光厨房，主城区网络餐饮阳光厨房覆盖率超过90%。

从7月上旬开始，台州市各地建立网络餐饮数据库，采取整街推进、示范引领等方式，积极引导、督促入网，以餐饮一条街、商业综合体、写字楼周边等网络餐饮销量最高的地区为重点突破对象，集中推进阳光厨房建设工作进程。（实习生秦琪儿）

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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