中国首次火星探测任务成功金银纪念币来啦！纪念币与航天的故事你知道多少
备受业内关注的航天题材的金银纪念币又来啦！人民银行定于今年8月30日发行中国首次火星探测任务成功金银纪念币一套。该套纪念币共3枚，其中金质纪念币2枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。
近年来随着我国航天事业的不断发展壮大，航天题材金银纪念币的发行量也呈现增长趋势，在纪念币（钞）大家庭中占据着重要的位置，展示了我国在航天领域取得的成就。
比如，1996年人民银行发行的中国航天工业创建40周年纪念银币、2003年发行的中国首次载人航天飞行成功金银币、2007年发行的中国探月首飞成功金银纪念币、2008年发行的中国首次太空行走成功金银纪念币、2013年发行的北斗卫星导航系统开通运行金银纪念币、2014年发行的中国探月首次落月成功金银纪念等。
下面就跟随记者一起了解下我国金银纪念币上的航天故事与航天大事。
中国首次火星探测任务成功金银纪念币一套
2021年8月30日发行的中国首次火星探测任务成功金银纪念币共3枚，其中金质纪念币2枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。
中国首次火星探测任务成功金银纪念币。图片来源：人民银行官网
中国首次火星探测任务成功金银纪念币正面图案均为中国行星探测标识（火星），并刊国名、年号。150克圆形金质纪念币背面图案为天问一号着陆平台和火星车，衬以火星着陆过程示意图及火星地表图像等组合设计，并刊“中国首次火星探测任务成功·天问一号”字样及面额。8克圆形金质纪念币背面图案为“祝融号”火星车，衬以火星表面环境组合设计，并刊“中国首次火星探测任务成功·天问一号”字样及面额。30克圆形银质纪念币背面图案为天问一号环绕器，衬以火星、地球及环绕火星轨道示意图等组合设计，并刊“中国首次火星探测任务成功·天问一号”字样及面额。
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