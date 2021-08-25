人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

中国首次火星探测任务成功金银纪念币来啦！纪念币与航天的故事你知道多少

人民网记者 杜燕飞
2021年08月25日14:15 | 来源：人民网
小字号

备受业内关注的航天题材的金银纪念币又来啦！人民银行定于今年8月30日发行中国首次火星探测任务成功金银纪念币一套。该套纪念币共3枚，其中金质纪念币2枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。

近年来随着我国航天事业的不断发展壮大，航天题材金银纪念币的发行量也呈现增长趋势，在纪念币（钞）大家庭中占据着重要的位置，展示了我国在航天领域取得的成就。

比如，1996年人民银行发行的中国航天工业创建40周年纪念银币、2003年发行的中国首次载人航天飞行成功金银币、2007年发行的中国探月首飞成功金银纪念币、2008年发行的中国首次太空行走成功金银纪念币、2013年发行的北斗卫星导航系统开通运行金银纪念币、2014年发行的中国探月首次落月成功金银纪念等。

下面就跟随记者一起了解下我国金银纪念币上的航天故事与航天大事。

中国首次火星探测任务成功金银纪念币一套

2021年8月30日发行的中国首次火星探测任务成功金银纪念币共3枚，其中金质纪念币2枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。

中国首次火星探测任务成功金银纪念币。图片来源：人民银行官网

中国首次火星探测任务成功金银纪念币正面图案均为中国行星探测标识（火星），并刊国名、年号。150克圆形金质纪念币背面图案为天问一号着陆平台和火星车，衬以火星着陆过程示意图及火星地表图像等组合设计，并刊“中国首次火星探测任务成功·天问一号”字样及面额。8克圆形金质纪念币背面图案为“祝融号”火星车，衬以火星表面环境组合设计，并刊“中国首次火星探测任务成功·天问一号”字样及面额。30克圆形银质纪念币背面图案为天问一号环绕器，衬以火星、地球及环绕火星轨道示意图等组合设计，并刊“中国首次火星探测任务成功·天问一号”字样及面额。

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】
(责编：张文婷、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部:今年年底前158家网站和APP将完成无障碍改造
　　人民网北京8月25日电 （赵超）据“工信微报”消息，工信部24日在“回应民声”栏目中表示，自2021年1月起，在全国范围内开展为期一年的互联网适老化及无障碍改造专项行动，其中，针对视力障碍人士，网站和移动互联网应用（APP）完成改造后，将与读屏软件做好兼容，切实解决“验证码”操作困难、按钮标签和图片信息不可读的问题。158家与各类障碍群体基本生活密切相关的网站和APP已列入首批改造名单，按计划将于2021年底完成改造。…
全面启动！第二轮第四批中央生态环境保护督察组将进驻这5省
　　人民网北京8月25日电 （王仁宏）据生态环境部消息，经党中央、国务院批准，第二轮第四批中央生态环境保护督察全面启动。此次督察共组建7个中央生态环境保护督察组，分别对吉林、山东、湖北、广东、四川5个省和中国有色矿业集团有限公司、中国黄金集团有限公司两家中央企业开展为期约1个月的督察进驻工作，具体如下： 第一组：吉林省，组长刘伟平，副组长邱启文； 第二组：山东省，组长朱之鑫，副组长叶民； 第三组：湖北省，组长徐敬业，副组长赵英民； 第四组：广东省，组长李家祥，副组长翟青； 第五组：四川省，组长马中平，副组长张雪樵； 第六组：中国有色矿业集团有限公司，组长宋秀岩，副组长林山青； 第七组：中国黄金集团有限公司，组长杨松，副组长李树铭。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部