人民网北京8月25日电 （赵竹青）24日，商务部就《步行街高质量发展工作指引（征求意见稿）》公开征求意见。征求意见稿提出了智慧商店、快闪店、无人店等多个业态优化方向，鼓励推动业态创新发展。

比如，适应消费升级趋势需要，鼓励增加休闲娱乐、亲子体验、生活服务、文创艺术、文化展演等体验业态，举办各种新奇特、参与感强的活动，吸引更多年轻消费群体，满足新兴消费需求。

其中特别提到了利用现代信息技术，发展无人便利店、无人餐厅、快闪店、3D 试衣间等零售业态，引领新业态发展，促进市民和游客便利消费、体验消费。

在大数据等新技术利用方面，该征求意见稿也给出了方向：鼓励街区主要商户建设智慧商店，丰富智慧消费场景。结合实际探索发展无人超市、无人商店、无人餐厅等业态，打造无人技术应用场景，实现 24 小时自助无接触式便利化购物体验。

同时，鼓励步行街联动街区主要商户，在依法合规前提下，利用采集的客流和消费数据，结合人工智能算法及大数据分析模型，实施对街区消费特点和结构进行整体分析，预测消费和客流变化趋势，为街区经营管理，以及商户数据交互、商品营销、活动策划等提供支持。

(责编：赵竹青、吕骞)