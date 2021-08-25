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“首月1元”“免费赠险”被叫停！北京银保监局整治互联网保险营销乱象

2021年08月25日16:34 | 来源：人民网
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人民网北京8月25日电 （记者罗知之）据北京银保监局网站消息，北京银保监局办公室今日发布关于专项整治北京地区互联网保险营销宣传有关问题的通知，要求保险公司、保险专业中介机构全面停止在北京地区发布存在过度营销、诱导消费问题的互联网保险营销宣传广告，包括但不限于“首月1元”“1元升级”“免费赠险”“实物抽奖”“限时停售”等诱导、误导性的内容，以及存在广告标识不清晰、关闭按钮不显著、整屏诱导点击等问题的广告。

北京银保监局指出，近期，部分保险公司、保险专业中介机构的互联网保险营销宣传广告存在过度营销、诱导消费等突出问题，导致大量保险消费纠纷。该通知所指北京地区互联网保险营销宣传，是指保险公司、保险专业中介机构在自营网络平台以外，通过网站、网页、应用程序、通信短信息等媒介，以文字、图片、音频、视频或其他形式，面向北京地区消费者开展的保险产品和服务商业宣传推广活动。

通知要求，保险公司、保险专业中介机构或经授权的省级分公司应当统一管理北京地区互联网保险营销宣传活动，建立营销宣传内容制作、审核、发布、效果评估相关管理制度，并根据通知要求建立北京地区互联网保险营销宣传管理台账（以下简称管理台账），未纳入管理台账进行管理的营销宣传广告不得发布。

(责编：罗知之、吕骞)

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