建设银行正式启动2021年财富季营销活动
8月11日，建设银行正式启动2021年财富季营销活动。在金融科技赋能下，建设银行加速数字化经营转型，共建共享财富生态，向社会全面传递资产配置理念共建财富理想，通过精准供给各项优质金融产品，以游戏、资讯、主题分会场等丰富多彩的形式呈现。
据了解，建设银行2021财富季是建行截至目前最大规模的一场财富管理主题活动，在全国范围同步推出。建行财富季活动通过在手机银行、官方微信公众号等上线财富季活动主平台，联合全国分行网点开展丰富的客户活动，推出数百款精选金融产品，重点针对年轻客群、职场客群、老年客群、普惠商户客群、县域客群、私行客群等不同客户类型匹配资产配置的策略建议，不断创新服务模式提升服务质效，不断增强人民群众财富管理需求。
建设银行2018年创新推出的“龙财富服务平台”，经过多次迭代升级已具备财富体检、智能投顾、财富资讯、资产负债全景图等一揽子投资理财功能，为客户提供了丰富的财富管理体验。在财富季期间，建设银行推出“建行龙财富”品牌，以“与你共建财富理想”为品牌口号，将“建行龙财富”全面升级为个人客户的财富管理统一品牌，发布全新的品牌广告，向大众传达专业、普惠的财富管理服务理念。
建设银行2021财富季还打造了车生活、跨境服务、安心悠享、社区商圈等线上活动专区，涵盖衣食住行等各个消费领域。建设银行联合理财、基金、保险等子公司，以及市场知名金融机构，聚合行业优质产品资源、服务资源、内容资源，共建共享财富管理生态，并通过减费让利优惠，为百姓提供便利优质保障。
活动期间，建设银行通过打造虚拟的“财富小镇”活动主平台，创新推出游戏化玩法，引导客户学习金融知识，养成财富管理的理念与习惯，积累“财富值”实现个人的不断提升。同时，还在游戏中提供丰富的权益奖励，客户在活动中获得的“CC豆”奖励，可用于兑换十余款丰富实用的奖品。此外，除了游戏主场，财富季通过直播、视频、图文等方式，推出包括龙财富早报、机构探店、投资学堂等在内的海量财富资讯，宣传投资者教育知识。
本次活动期间同步搭载消保权益平台，主要体现在三种形式上：通过手机游戏活动、网点活动等线上线下活动，让消费者深度参与学习金融知识；通过问卷开展大范围调研，及时发现百姓关切的服务问题；推出系列微电影，沉浸式、案例化再现生活场景中的消保问题，让百姓“看得懂，学得会，用得上”。
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