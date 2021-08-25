人民网北京8月25日电 （黄盛）近年来，期货公司、基金公司和证券公司等金融行业的外资持股比例限制正在逐步“松绑”，越来越多的海外金融机构积极入场中国，我国资本市场的对外开放正在走向纵深。

在近日证监会召开的2021年系统年中监管工作会议上，对外开放成为接下来资本市场高质量发展的方向和路径之一。会议表示，要坚定不移扩大开放，以开放促改革促发展，服务建设高水平开放型经济新体制。立足中国特色和发展阶段特征，把资本市场发展一般规律同中国实际更好结合起来，努力建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

资本市场对外开放正不断扩大

多位市场人士向人民网财经表示，证监会通过批准设立首家外商独资证券公司、核准外资控股证券公司从事另类投资业务、向外资银行发放经营证券期货业务许可证等工作，表明了对外开放的态度。监管层也多次通过具体举措和明确表态，释放出我国资本市场对外开放不停歇的信号。

今年7月21日，国务院常务会议提出，要深化金融改革开放，用好两个市场、两种资源，使中国始终是吸引外资的热土。紧接着，证监会在8月1日对美国证券交易委员会（SEC）的有关声明作出回应时，再次重申“坚定不移推进资本市场制度型对外开放”。

对此，清华大学五道口金融学院副院长、金融学讲席教授田轩认为，我国经济已经转向高质量发展阶段，我国资本市场对外开放步伐在明显加快，开放程度也在不断加深，未来我国需持续有序推动资本市场制度型对外开放。

中国证券金融公司董事长聂庆平表示，全球资本格局越是变化，中国越是深化改革开放，就越有利于形成一个新的经济体，给资本市场和财富管理市场带来难得的机遇。“从QFII到RQFII，金融机构的准入门槛已经放开，这是中国财富管理市场的一个重大变化。”他说。

坚持“高质量”主线，以开放促发展

多位业内人士向人民网财经介绍说，截至2020年，在我国资本市场上，外资持股市值增至约3万亿元，占A股流通市值的比重超4.6%；原油、铜、铁矿石等期货品种的国际影响力不断增强。同时，我国逐步推进的资本市场制度性、系统性开放措施，正在跨境监管合作和全球金融治理舞台上，发挥出越来越重要的作用。“高质量”正逐步成为国际市场对我国资本市场的评价。

此次，证监会2021年系统年中监管工作会议强调，把“高质量”作为贯穿“十四五”时期资本市场改革发展的主线。在布局开创资本市场高质量发展新局面时，此次会议就下半年工作列出“五大重点”。

其中，在提到“坚定不移推进资本市场制度型对外开放”时，此次会议明确，统筹好发展与安全，稳步推出资本市场进一步扩大开放的政策措施，积极加强开放条件下的监管能力建设；创造条件推动中美审计监管合作，加强市场沟通，稳定政策预期和制度环境；深化内地与香港市场互联互通，坚定支持香港资本市场稳定发展。

“在资本市场开放上，制度型开放将是重要抓手。要继续扩大机构、产品和业务在制度规则方面与国际接轨。”武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示。

南开大学金融发展研究院院长田利辉认为，资本市场应在推动构建高水平开放型经济新体制和促进双循环方面积极主动作为。一方面，应持续完善对外开放产品体系，进一步扩大沪深股通的投资范围和标的，拓宽ETF互联互通，便利境外机构配置股票ETF及人民币债券资产，为投资者提供良好的风险管理工具；另一方面，可考虑适时加大商品期货市场开放力度，扩大特定品种范围。

也有业内人士向人民网财经表示，稳步推进资本市场对外开放，在坚持“高质量”主线的同时，也需要加强全球各监管机构互相之间的执法合作，稳定政策预期和制度环境。

(责编：张文婷、吕骞)