人民网北京8月25日电 （记者栗翘楚）近年来，我国机动车保有量不断上升，因驾驶陋习导致的交通安全隐患也日益凸显。数据显示，大多数交通事故原因涉及速度控制、酒驾、分心驾驶、安全带、儿童安全座椅等人为因素。

如何在源头上提高公众的道路交通安全素养、摒弃驾驶陋习，业内人士认为，在数字化时代，以科技赋能传统驾培行业，是创新突破、突围超车的关键。

同时，国内学车群体正呈现出年轻化趋势，学员的个性化需求增多，而通过打造智能化、网络化、共享化的公共学习平台，提供视频讲解、直播课、3D模拟练车等形式丰富、模拟现实的培训服务，可以切实满足社会公众的在新消费习惯下的学车需求。

对此，业界也在加速推动驾培行业的科技赋能。木仓科技推出的驾考宝典，通过将路考仪、机器人教练、模拟器等智慧硬件应用到学车场景，确保学员安全、自主、高效、有趣地进行训练，树立正确的交通安全意识。

政策层面，智慧交通创新发展正成为新风口，云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术与交通行业的深度融合不断加深。木仓科技相关负责人表示，借助互联网、大数据分析等优势，通过智能设备的研发和应用、新技术的运用和推广等，能够有效加速行业数字化、信息化发展进程。

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