业界：“双碳”目标下 物流行业须加快绿色低碳转型
人民网北京8月25日电 （记者余璐）2021年8月23日至29日是第31个全国节能宣传周，今年的主题是“节能降碳，绿色发展”。作为节能降碳的重点行业，在“双碳”目标背景下，物流行业迎来哪些新的挑战和机遇？多位专家在接受人民网记者采访时表示，物流行业作为国民经济发展的支柱产业之一，肩负着节能降碳的重要使命，“十四五”时期，大力发展绿色物流恰逢其时，须加快推进物流行业绿色低碳转型。
2021年2月，《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》发布，打造绿色物流，健全绿色低碳循环发展的流通体系被纳入其中。
中国物流与采购联合会副会长任豪祥对记者表示，2020年全国社会物流总额300.1万亿元，同比增长3.5%。2020年我国快递业务量突破800亿件，社会物流总费用14.9万亿元。物流行业绿色发展将在国家绿色发展战略中起到了重要作用。
任豪祥介绍道，绿色物流，就是通过充分利用物流资源，采用先进的物流技术，合理规划和实施运输、仓储、包装、装卸、搬运、流通加工、配送、信息处理等物流活动，降低对环境影响的过程。最终目标是可持续发展，是经济效益、社会效益和生态效益的统一。
物流业是横跨交通运输、仓储、包装、机械设备和信息化等领域，覆盖商贸、快递、制造业等多行业的复杂服务业。在物流行业绿色低碳转型的过程中，行业协会将如何发挥纽带作用？
中国物流与采购联合会绿色物流分会副秘书长赵洁玉谈到，近年来，绿色物流分会牵头起草了《企业绿色物流评估指标》《物流企业温室气体排放核算方法》两项行业标准，先后发布了《2018中国绿色物流发展调研报告》《中国绿色物流发展报告（2019-2020）》等报告，为推动节能降碳、促进绿色低碳循环发展、全面构建物流行业绿色发展生态圈积极助力。
“近年来，物流行业的绿色转型之路呈现突破之势，然而，绿色物流在我国尚处于起步发展阶段，物流行业的绿色低碳转型面临着绿色物流相关政策和标准落地难，短期利益与长期发展目标的矛盾阻碍绿色物流发展等问题。”任豪祥说。
如何破局？任豪祥指出，“十四五”期间，物流行业在助力实现“双碳”目标的过程中，一要继续深入贯彻国家绿色物流相关政策，积极促进政策落地，树立先进典型，引领物流行业的绿色高质量发展。二要积极开展绿色物流指标统计工作。三要加快推进物流标准化体系建设，提高物流业务整体效率，进而实现降本增效、绿色发展。四要推动绿色物流相关产业融合发展，助力不同规模、不同类型的物流企业获得绿色服务支撑。五要逐步启动物流行业碳资产管理，使物流企业实现绿色收益。
企业是实施物流活动的核心单元，也是推动物流行业绿色发展的重要载体。“发展绿色物流是物流企业实现新旧动能转换、由大变强，推动物流高质量发展的必然选择，也是带动上下游企业发展绿色供应链的重要抓手。”中国物流与采购联合会绿色物流分会执行副会长蒋浩说。
蒋浩谈到，推进物流行业绿色低碳转型，从整条产业链来看，企业内部绿色物流管理制度还存在较大提升空间。他建议，在绿色物流管理制度上，企业应制定绿色物流发展规划，建立相应机制，明确考核指标和职责分工，提升绿色化管理水平；在业务流程上，实施现行国家和行业物流标准；在绿色物流信息统计及报送制度上，企业要提升信息化技术对物流活动可记录、可追踪、可溯源的能力，建立绿色物流信息管理平台。
“今年是‘十四五’开局之年，下一步，物流行业必须践行绿色低碳循环发展理念，通过建立碳排放标准、编制碳排放清单、提出碳达峰目标及路线图，搭建碳普惠平台等路径，努力成为绿色低碳的参与者、贡献者和引领者，为实现‘双碳’目标贡献力量。”任豪祥说。
分享让更多人看到
推荐阅读
- “首月1元”“免费赠险”被叫停！北京银保监局整治互联网保险营销乱象
- 人民网北京8月25日电 （记者罗知之）据北京银保监局网站消息，北京银保监局办公室今日发布关于专项整治北京地区互联网保险营销宣传有关问题的通知，要求保险公司、保险专业中介机构全面停止在北京地区发布存在过度营销、诱导消费问题的互联网保险营销宣传广告，包括但不限于“首月1元”“1元升级”“免费赠险”“实物抽奖”“限时停售”等诱导、误导性的内容，以及存在广告标识不清晰、关闭按钮不显著、整屏诱导点击等问题的广告。 北京银保监局指出，近期，部分保险公司、保险专业中介机构的互联网保险营销宣传广告存在过度营销、诱导消费等突出问题，导致大量保险消费纠纷。…
相关新闻
- 评论
- 关注