人民网北京8月25日电 （记者余璐）2021年8月23日至29日是第31个全国节能宣传周，今年的主题是“节能降碳，绿色发展”。作为节能降碳的重点行业，在“双碳”目标背景下，物流行业迎来哪些新的挑战和机遇？多位专家在接受人民网记者采访时表示，物流行业作为国民经济发展的支柱产业之一，肩负着节能降碳的重要使命，“十四五”时期，大力发展绿色物流恰逢其时，须加快推进物流行业绿色低碳转型。

2021年2月，《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》发布，打造绿色物流，健全绿色低碳循环发展的流通体系被纳入其中。

中国物流与采购联合会副会长任豪祥对记者表示，2020年全国社会物流总额300.1万亿元，同比增长3.5%。2020年我国快递业务量突破800亿件，社会物流总费用14.9万亿元。物流行业绿色发展将在国家绿色发展战略中起到了重要作用。

任豪祥介绍道，绿色物流，就是通过充分利用物流资源，采用先进的物流技术，合理规划和实施运输、仓储、包装、装卸、搬运、流通加工、配送、信息处理等物流活动，降低对环境影响的过程。最终目标是可持续发展，是经济效益、社会效益和生态效益的统一。

物流业是横跨交通运输、仓储、包装、机械设备和信息化等领域，覆盖商贸、快递、制造业等多行业的复杂服务业。在物流行业绿色低碳转型的过程中，行业协会将如何发挥纽带作用？

中国物流与采购联合会绿色物流分会副秘书长赵洁玉谈到，近年来，绿色物流分会牵头起草了《企业绿色物流评估指标》《物流企业温室气体排放核算方法》两项行业标准，先后发布了《2018中国绿色物流发展调研报告》《中国绿色物流发展报告（2019-2020）》等报告，为推动节能降碳、促进绿色低碳循环发展、全面构建物流行业绿色发展生态圈积极助力。

“近年来，物流行业的绿色转型之路呈现突破之势，然而，绿色物流在我国尚处于起步发展阶段，物流行业的绿色低碳转型面临着绿色物流相关政策和标准落地难，短期利益与长期发展目标的矛盾阻碍绿色物流发展等问题。”任豪祥说。

如何破局？任豪祥指出，“十四五”期间，物流行业在助力实现“双碳”目标的过程中，一要继续深入贯彻国家绿色物流相关政策，积极促进政策落地，树立先进典型，引领物流行业的绿色高质量发展。二要积极开展绿色物流指标统计工作。三要加快推进物流标准化体系建设，提高物流业务整体效率，进而实现降本增效、绿色发展。四要推动绿色物流相关产业融合发展，助力不同规模、不同类型的物流企业获得绿色服务支撑。五要逐步启动物流行业碳资产管理，使物流企业实现绿色收益。

企业是实施物流活动的核心单元，也是推动物流行业绿色发展的重要载体。“发展绿色物流是物流企业实现新旧动能转换、由大变强，推动物流高质量发展的必然选择，也是带动上下游企业发展绿色供应链的重要抓手。”中国物流与采购联合会绿色物流分会执行副会长蒋浩说。

蒋浩谈到，推进物流行业绿色低碳转型，从整条产业链来看，企业内部绿色物流管理制度还存在较大提升空间。他建议，在绿色物流管理制度上，企业应制定绿色物流发展规划，建立相应机制，明确考核指标和职责分工，提升绿色化管理水平；在业务流程上，实施现行国家和行业物流标准；在绿色物流信息统计及报送制度上，企业要提升信息化技术对物流活动可记录、可追踪、可溯源的能力，建立绿色物流信息管理平台。

“今年是‘十四五’开局之年，下一步，物流行业必须践行绿色低碳循环发展理念，通过建立碳排放标准、编制碳排放清单、提出碳达峰目标及路线图，搭建碳普惠平台等路径，努力成为绿色低碳的参与者、贡献者和引领者，为实现‘双碳’目标贡献力量。”任豪祥说。

(责编：张文婷、吕骞)