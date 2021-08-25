叶 青

原标题：按下“启动键” 奏响秋收曲

好山好水出好柚。初秋时节，2021年广东梅州柚市场营销启动仪式在梅州市梅县区客都人家先贤堂举行。重品质、保收购、新营销、畅渠道,活动通过一套“组合拳”,按下2021年广东梅州柚营销启动键，为柚农办实事，助力柚农增收致富。

近年来，梅州市积极开展广东梅州柚“12221”市场体系建设，以带动柚农增收促进产业升级为目标，推动梅州柚上央视,亮屏广州塔、登陆上海滩。2020年在疫情影响下，梅州柚还实现均价上涨0.3元/斤，直接带动柚农增收5亿元。

“在收购中我们坚持按质定价,让好柚子卖出好价钱!”梅州市大埔县都都蜜柚产业联盟代表、梅州市都都果业有限公司副总经理叶利珠在启动仪式上发表2021年广东梅州柚·大埔蜜柚“优质优价,保价收购”承诺,表示联盟收购的优质广东梅州柚·大埔蜜柚要求在9月1日后采摘，特级果承诺收购价15元/个或5元/斤；一级果承诺收购价8元/个或2.6元/斤。

优质优价,而远高于市场均价的收购价格也引导柚农精细管理种出高品质柚,以市场倒逼生产端,提升柚果品质以提升梅州柚品牌知名度。叶利珠告诉记者,2021年广东梅州柚·大埔蜜柚特级果要求果形端正,果皮光滑,果色金黄、质脆清甜有蜜味,单果重2.8-3.3斤,糖度在13度以上;一级果要求果形端正,果皮光滑,着色均匀,质脆清甜,单果重2.5-3.3斤,糖度在12度以上。

“不熟不采,非熟不卖。坚决维护梅州柚品牌!”启动仪式上,广东顺兴种养股份有限公司、梅州万川千红农业发展有限公司、大埔县兴瑞现代农业发展有限公司、广东李金柚农业科技有限公司、广东十记果业有限公司以及梅州市兴缘农业发展有限公司等6家广东梅州柚企业做出承诺。据了解,近年来,广东梅州柚通过分级销售,实现优质优价,保障品质稳定,提高果品复购率,增加“回头客”,牢牢掌握市场的主导权和话语权,从而促进梅州柚产业高质量发展。

“广东梅州柚重点打造两个品牌,一个是中秋节前上市的大埔蜜柚,一个是春节前上市的梅县金柚。”梅州市人民政府副市长温向芳在启动仪式上说到。2020年,广东梅州柚种植面积达62万亩,产量93万吨,占全省的90%,是全省最大的柚子产区。2021年,广东梅州柚投产面积约60多万亩,其中大埔蜜柚达30万亩,预计产量50万吨。

据了解,梅州市气候条件优越,春秋的降雨差非常有利于柚子的生长和成熟期养分积累;地处富硒地带,全市富硒土壤面积占全市国土面积的52.4%,土壤硒平均含量比国家标准高75%。且今年上半年梅州的降雨较少,气候更适合柚子生长,预计今年的品质较往年有较大提升。“坚持‘不熟不采,非孰不卖’,分批分区采摘,成熟一批采摘一批,以品质赢得市场、获得青睐。”温向芳说到。

今年,梅州首次喊出“请全球吃梅州柚”的口号，获得外国友人积极响应。中乌国际(黄埔)创新研究院乌克兰友人安娜表示“广东梅州柚很甜很好吃”。IT公司市场部经理、来自法国的Alban表示“广东梅州柚是很好的柚子”。一个香甜的梅州柚,聚起多段海外情,来自德国、朝鲜、印度等国家的外国友人也纷纷为梅州柚点赞打CALL。

梅州将不断利用线上+线下、传统+数字等创新性营销场景,多措并举,形成广东梅州柚“12221”市场营销可复制可推广经验，以及广东省特色优势农业发展的样板,助力广东实施乡村振兴战略走在全国前列,实现联农惠农增收。

通过几年来的“走南闯北”扎实开拓销区市场,广东梅州柚深受消费市场欢迎。今年的广东梅州柚在国内尚未上市,各大销区的客商以及消费者已翘首盼望。“从2016年就开始收购广东梅州柚,今年也将继续大量采购。”湖南长沙红星大农批市场的客商代表说到。四川成都的采购商也表示“川菜麻辣鲜香,广东梅州柚酸甜爽口,是饭后水果的首选”。此外,广州、北京、西安、郑州等国内多个销区市场的客商纷纷表示期待今年广东梅州柚上市。

销区客商期待,产区预售火热。启动仪式上,梅州市农业农村局与中国邮政集团有限公司梅州市分公司、碧桂园核心联盟企业、国强公益基金会旗下社会企业碧乡农业发展有限公司以及梅州市顺丰速运有限公司针对广东梅州柚营销签署战略协议,共促广东梅州柚产业发展。

在国内,广东梅州柚不断完善销售网络,拓宽销售渠道,在海外市场,也频频传来好消息。近日,经梅州海关检疫监管合格,广东顺兴种养股份有限公司20.27吨蜜柚即将漂洋过海,摆上美国各大商超货架。这是自2020年4月海关总署发布第59号公告,允许符合要求的中国柚果出口美国以来,广东梅州柚首次进入美国市场。

“为确保首批输美蜜柚获得市场青睐,我们从果园种植、日常管理,再到采摘、包装、运输等环节实行全流程防疫把控。”广东顺兴种养有限公司相关负责人张满娟介绍,在海关指导下,从去年起,公司进一步加强果园和包装厂管理,从种植过程中有害生物防治和溯源管理,到柚果选取和加工包装,公司都严格按照相关检疫要求开展,务求做到标准化、规范化,为广东梅州柚顺利输美做足准备。

“对于出口美国的柚果在采摘时机上把控更为严格。目前采摘的柚果仅有7-8成熟,经过长途海上运输,柚果在转糖后,刚好可以在中秋佳节之际以最好的口感送到消费者的餐桌。”中荔集团市场总监黎焯锋表示。

“首批蜜柚通过检疫监管顺利出口,让我们信心更足。”张满娟介绍,目前公司已陆续收到1000多吨的输美订单,将借此契机进一步拓展国外市场、做大总量,带动农户增收和产业发展。

(责编：赵超、陈键)